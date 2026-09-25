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英返還陸12件文物 體現兩國打擊文物非法販運決心

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
英國向中國返還十二件流失文物藝術品的交接儀式廿三日在中國駐英國使館舉行。圖為返還的文物。中新社
英國向中國返還十二件流失文物藝術品的交接儀式廿三日在中國駐英國使館舉行。圖為返還的文物。中新社

繼美國在上周歸還中國六十八件文物和藝術品後，英國倫敦廿三日也向中國返還十二件流失文物藝術品。

新華社報導，英國向中國返還的流失文物交接儀式在中國駐英國大使館舉行。中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權視訊致辭，中國駐英國大使鄭澤光以及英國倫敦警察局，英國外交部，英國數位、文化、媒體和體育部，歐洲安全與合作組織代表出席儀式。

央視新聞，此次英國返還的十二件文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。中、英均為聯合國教科文組織「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」締約國。在公約框架下，大陸國家文物局通過大陸駐英國使館與英方密切協作，成功實現上述文物藝術品返還。

據大陸國家文物局新聞稿稱，英方表示，首相柏能日前與大陸國家主席習近平通電話時，重申英方將加強同中方在各領域的交流合作，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。此次文物返還正是兩國務實合作的積極成果，也體現雙方相互尊重、共同打擊文物非法販運的堅定決心。

中方表示，「此次文物返還是中英共同踐行相關國際公約、保護文化遺產的又一重要成果」。期待以此次合作為契機，與英方共同落實好前不久兩國領導人通話時達成的重要共識，進一步促進兩國文化交流，夯實中英關係的民意基礎，為發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係作出貢獻。

英國為收藏中國流失文物最多的國家。大英博物館藏有約二點三萬件，長期陳列約二千件。 ‌‌據悉，中國大陸先前已從英國追索回數千件文物，但仍有大量中國文物留存於英方機構。 ‌‌

文物 倫敦 央視

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