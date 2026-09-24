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不滿妹妹被撒沙！陸13歲少年推5歲童入水致溺斃 家屬連夜搬家

香港01／ 撰文／盛昀
大陸一名13歲少年疑似不滿妹妹被欺負，將另一名5歲男童推入水中使其溺斃。圖／揚子晚報
大陸一名13歲少年疑似不滿妹妹被欺負，將另一名5歲男童推入水中使其溺斃。圖／揚子晚報

據《揚子晚報》報導，大陸一名13歲梁姓少年妹妹鄰居5歲男童撒沙而心生怨恨，將男童推下水致其溺斃。受害男童家屬稱，希望法院能頂格處罰（法定最高刑罰），目前尚不清楚什麼時候開庭。

大陸山東平邑縣檢察院出具的起訴書可見，13歲梁姓少年的妹妹在玩耍時被對門鄰居5歲的王某撒沙，少年因此心生怨恨。2024年4月26日，梁某將王某帶至涼亭附近意圖將其扔到下方水溝，但因王某掙扎未得逞。隨後梁某將王某帶至橋上，推入水中致其溺斃。王某的屍體被路人發現後報警。翌日，梁某被警方拘捕。

檢察院認為，梁某故意殺人致一名幼童死亡，情節惡劣，其行為嚴重侵犯了公民的人身權利，犯罪事實清楚，證據確實、充分。梁某犯罪時已滿十二周歲不滿十四周歲，經最高人民檢察院核准追訴，應當以故意殺人罪追究其刑事責任，依照《中華人民共和國刑法》第十七條之規定，應當從輕或者減輕處罰。

溺斃男童的父親王先生表示，孩子溺斃的地方離家約1公里多，案發後梁某家屬從未與受害人家屬溝通，反而連夜搬家，直到今年4月的庭前會議才見過一次面，也沒有任何溝通。王先生稱，希望法院能頂格處罰，目前尚不清楚什麼時候開庭。

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文章授權轉載自《香港01》

山東 殺人 少年 妹妹 鄰居

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