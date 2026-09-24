海外港人民調：逾6成不信香港主流媒體

在海外成立的「海內外香港人民意研究計畫」昨天發布關於新聞傳媒可信度的調查結果顯示，62%受訪的海內外港人不滿香港主流媒體的表現；多數人認為，香港主流媒體有自我審查和偏向政府，沒有發揮言論自由。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，這項「新聞傳媒使用情況及評價」的民調在2025年11月12日至今年5月5日期間，以網路問卷方式進行，共收到507名受訪者的有效回應，其中，海外港人占68%，在地港人占32%。

調查顯示，逾9成受訪者平日透過社群平台獲取新聞資訊，有96%認為，中港官媒的新聞報導可信度低；62%認為香港主流媒體不可信，其中有23%勾選「非常不可信」。

另外，有94%受訪者認為，香港主流媒體立場偏向政府，只有3%認為媒體能做到中立報導。相對而言，只有2%的受訪者認為海外港人媒體不可信，有80%受訪者選擇相信海外港人媒體。

相較之下，逾8成受訪者認為，海外港人媒體較香港主流媒體可信。海外香港傳媒組織認為，調查結果反映港人對媒體有要求，希望媒體和新聞工作者能以獨立、全面的角度報導香港與國際的情況，但香港主流媒體未能反映社會實況，表現令人失望。

調查也綜合受訪者對香港媒體評價偏負面的原因，最多人認為是因為香港媒體有自我審查，而海外香港媒體較能發揮言論自由。92%受訪港人更表示，應該支持和訂閱海外港人媒體。

主持此次調查的社會學者鍾劍華表示，明白在當前的香港，在地媒體和新聞工作者面對的工作環境很艱難，但仍需留意受眾對其評價負面的原因。

他表示，受訪者對香港主流媒體的負面評價並非侷限於親政府媒體，而是全面不滿香港在地媒體的表現。希望香港媒體能視調查結果為提醒，對標榜重視公信力的媒體而言，調查結果更是一種警示。

香港海外傳媒協會主席顏寶剛指出，受訪者不滿香港主流媒體表現的原因，與很多媒體在報導涉及香港政治與經濟情況時，已不能反映社會實況有關，以宏福苑大火為例，主流媒體的報導便較傾向政府的說法。