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演活《繁花》爺叔…游本昌北京病逝 剛過93歲生日

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「繁花」拍攝期間，游本昌每天工作近10小時，為每場戲都準備了幾套方案，展現出嚴謹專業的表演態度，成功讓運籌帷幄的「爺叔」走進了觀眾的心。圖／取自繁花劇照
「繁花」拍攝期間，游本昌每天工作近10小時，為每場戲都準備了幾套方案，展現出嚴謹專業的表演態度，成功讓運籌帷幄的「爺叔」走進了觀眾的心。圖／取自繁花劇照

大陸國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌，因病於北京離世。游本昌生於1933年9月16日，離世前8天剛好度過其93歲生日。他一生致力於戲劇與影視表演，先後憑藉電視劇《濟公》中的濟公以及王家衛導演的電視劇《繁花》中的「爺叔」等角色，深得廣大觀眾喜愛。

游本昌於1956年畢業於上海戲劇學院，隨後進入中央實驗話劇院（現中國國家話劇院）展開演藝生涯。入行初期他並未獲得主角演出機會，多年來獲安排飾演臨時角色，部分角色更缺乏台詞，但游本昌堅守「沒有小角色，只有小演員」的從業信念，於舞台默默耕耘長達20年。

1984年，游本昌憑藉啞劇《淋浴》登大陸央視春晚舞台表演，豐富的肢體語言瞬間吸引觀眾注意。春晚演出後，他接獲邀請主演電視劇《濟公》，作品播出後大陸，其塑造的濟公形象以及主題曲「鞋兒破，帽兒破」成為電視觀眾的集體記憶，他更憑這部劇奪得第4屆中國電視金鷹獎最佳男主角。

據網媒香港01，游本昌19歲時的顏值相當高，其年輕時的照片簡直與男演員胡歌神似；游妻為醫生，1990年代確診患上末期癌症，當時游本昌推掉所有工作照顧妻子至離開人世，之後他在76歲高齡正式出家，法名「定暢」。

演藝事業後期，游本昌於87歲生日當天，接獲導演王家衛劇集《繁花》的演出邀請。拍攝期間，他每天工作近10小時，為每場戲都準備了幾套方案，展現出嚴謹專業的表演態度，成功讓運籌帷幄的「爺叔」走進了觀眾的心。游本昌的演技也被王家衞高度讚揚，《繁花》播出後，游本昌的演出再次贏得大眾好評，為其長達數十年的演藝生涯再添代表作。

游本昌19歲時的顏值相當高，年輕時的照片與男演員胡歌神似。圖／取自微博
游本昌19歲時的顏值相當高，年輕時的照片與男演員胡歌神似。圖／取自微博

王家衛電視劇《繁花》裡的「爺叔」飾演者游本昌去世，享壽93歲。圖／取自央視微博
王家衛電視劇《繁花》裡的「爺叔」飾演者游本昌去世，享壽93歲。圖／取自央視微博

北京 生日 濟公

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