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警方辦案查獲…英國返還中國大陸12件流失文物藝術品

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
9月23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品。圖／取自文匯網
9月23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品。圖／取自文匯網

英國倫敦當地時間23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品的交接儀式在大陸駐英使館舉行。這是繼美國在上周歸還68件文物和藝術品後，西方國家再次歸還中國古文物和藝術品。

前者的交接儀式上，大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權視訊致詞，大陸駐英大使鄭澤光，倫敦大都會警察廳，英國外交發展部，英國數位、文化、媒體和體育部，歐洲安全與合作組織代表出席儀式。

據央視新聞，此次英國返還的12件文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。中、英均為聯合國教科文組織《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》締約國。在公約框架下，大陸國家文物局通過大陸駐英國使館與英方密切協作，成功實現上述文物藝術品返還。

據大陸國家文物局新聞稿稱，英方表示，首相柏南日前與大陸國家主席習近平通電話時，重申英方將加強同中方在各領域的交流合作，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。此次文物返還正是兩國務實合作的積極成果，也體現雙方相互尊重、共同打擊文物非法販運的堅定決心。

英國為收藏中國流失文物最多的國家。大英博物館藏有約2.3萬件，長期陳列約2,000件。 ‌‌據悉，中國大陸先前已從英國追索回數千件文物，但仍有大量中國文物留存於英方機構。 ‌‌

9月23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品，這些文物都是在警方辦案過程中查獲。圖／取自文匯網
9月23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品，這些文物都是在警方辦案過程中查獲。圖／取自文匯網

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