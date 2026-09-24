《早春晴朗》爆紅！編劇與「孫遠翥」同場亮相 曝劇中曖昧與北漂元素

大陸國台辦主辦的「2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動」23日在北京雁棲湖舉行，邀請爆紅陸劇《早春晴朗》編劇高小嫻，與劇中因悲苦遭遇虐哭全網的「孫遠翥」演員劉小北同台亮相。高小嫻分享，這部劇因台灣導演精準拿捏了人物關係的拉扯感與情緒張力，「把劇本裡欲言又止的曖昧拉扯一一落實了」。高小嫻還說，「北漂」是這部劇最讓人共情的基底，也是兩岸青年共同的生活體悟。

大陸編劇高小嫻在系列活動中一場小型的「兩岸同胞迎中秋茶話會」上分享表示，兩岸共同打磨的作品，正在成為越來越多台灣年輕觀眾日常生活的一部分。同追一部劇已經成為兩岸觀眾的生活日常。作為從業者，她有三點體會。

第一，兩岸影視合作是雙向賦能，各盡所長。高小嫻指出，合作過程中，兩岸創作者配合融洽。製作公司「優酷」的自製團隊擅長把控故事的完整度，擁有成熟的製作能力，統一審美的一致性。台灣團隊則在人物情感的刻畫和影像美學上擁有獨到的功底，導演精準拿捏了人物關係的拉扯感與情緒張力，攝影指導用鏡頭捕捉了克制的美感。她說，「我在劇本裡寫的那些欲言又止，曖昧拉扯，都被導演的鏡頭一一落實了」。

高小嫻表示，戀愛中的失落欣喜、輾轉反側，在兩岸影視人的攜手下，細膩而精準地呈現在觀眾面前。兩種創作視角的碰撞，成就了這部這部作品的氛圍感和真實感，講好了一個更為克制、成熟、深刻的愛情故事。

第二，影視作品是連接兩岸青年最柔軟的橋梁。高小嫻表示，自己與這部戲的台灣導演蔣繼正第一次碰面時，蔣繼正就說自己「1999年就北上到內地拍戲」，也是個「北漂」。「北漂」是這部劇最扎實、最讓人共情的基底。在我們兩岸影人的共同努力下，故事裡的情感、困境、成長，大陸觀眾共情了，台灣觀眾上頭了，全球觀眾也看懂了。

第三，兩岸影視合作的空間正在不斷地拓展。高小嫻指出，從早期的版權引進、輸出，到如今的聯合創作、共同播出、海外發行協同，兩岸影視產業的合作形態日益豐富，大陸擁有完備的產業鏈和廣闊的市場，台灣具備成熟的文創經驗和專業人才，兩者的結合，能夠實現產業雙向賦能。

高小嫻還提到大陸日前頒布的對台「十項措施」，因此對兩岸影視業合作更充滿期待。她並透露，近年優酷正在推進的「春苗編劇計畫」、「海納國際青年導演計畫」已出現多位台灣青年參與。