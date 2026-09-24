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買純牛奶倒出來是清水！公司致歉稱測試樣品混入成品

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近日，有大陸網友在社交平台發文稱，「馬三三」純牛奶中倒出來的是水，事件引發熱議。圖／取自澎湃新聞
近日，有大陸網友在社交平台發文稱，「馬三三」純牛奶中倒出來的是水，事件引發熱議。圖／取自澎湃新聞

1名大陸消費者近日在社交平台發布影片稱，在直播間購買的10箱「馬三三」純牛奶中，發現其中1盒倒出來的竟是清水，隨即「嚇得直摳喉嚨嘔吐」，擔心已被孩子喝下的牛奶存在安全隱患。

消費者發布的影片畫面顯示，現場剪開三盒未開封牛奶，其中第一盒和第三盒倒出的是透明液體，第二盒倒出的是白色的牛奶。「『馬三三』純牛奶中倒出來的是水」相關話題衝上微博熱搜，引發熱議。

據時代周報報導，近日，有消費者發影片反映稱，在主播頓頓直播間購買了10箱「馬三三」純牛奶，喝到只剩3箱時，發現其中1盒倒出來的竟是水。

9月22日，涉事品牌新疆馬三三疆純乳業有限公司透過「馬三三官方旗艦店」帳號發布情況說明，承認是生產環節測試樣品混入成品裝箱流出，並向消費者致歉。

同時，該公司表示，已啟動3項動作：調取該批次原乳、生產、出廠全鏈路檢驗記錄；對同批次留樣進行檢測；核查物流發運批次監控記錄。

情況說明稱，工廠每日會進行設備校驗，將純淨水灌入包裝測試包裝粘合性和圖案版面校正。因操作工人分揀失誤，誤將測試樣品混入成品裝箱流出。測試水包所使用的純淨水經過安全檢測，符合生產用水無毒無害，經過137攝氏度3秒瞬時殺菌。

企業表示，已通與消費者聯繫，將給出妥善解決方案，並承諾強化樣品與成品的隔離管理。

同日，新疆昌吉市市場監督管理局發布情況通報指出，針對新疆馬三三疆純乳業有限公司銷售的純牛奶包裝盒內倒出清水問題，該局已成立調查組，進駐企業開展全面調查，依法依規處置，相關調查進展將及時向社會予以公布。並提醒持有涉事同款產品的消費者，留存相關產品及購買憑證。

這並非乳品行業首次出現「牛奶倒出水」的事件。據公開資料，2026年3月，青海雪峰牦牛乳業公司也曾被消費者反映純牛奶倒出疑似透明苦水，涉事企業回應稱為「生產環節設備故障造成無菌水灌入牛奶包裝，工人未及時排包」。

大陸網友在評論區留言稱，「好幸運，不是喝到像牛奶一樣的毒藥！」。

牛奶 新疆 微博

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