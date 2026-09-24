南京幼兒園爆集體嘔吐！炒菜鍋竟洗拖把 園長、廚房人員全被免職

6月30日，中國大陸南京信息工程大學附屬幼稚園發生幼兒集體嘔吐事件，多名幼兒食用午餐後出現噁心和嘔吐等症狀，但園方一直未回應事件，直到9月14日，該校老師在微信朋友圈爆料稱，幼稚園飯堂衛生狀況惡劣，廚房人員用鐵鑊洗拖把、在洗菜池洗頭刷鞋，才再次引起關注。目前，涉事園長及飯堂員工已被免職，專案組已立案調查。

9月22日，聯合調查組發佈情況通報，經調取查看該園食堂廚房監視器影片，確認廚房衛生管理存在嚴重問題，11名相關責任人被處理，園長、分管副園長被撤職，廚師被開除。

綜合《九派新聞》、《財新網》報導，事發於今年6月30日春季學期最後一天，南京信息工程大學附屬幼稚園多名幼兒在吃午餐期間和結束後，陸續出現噁心、嘔吐等症狀。事發後，家長要求交代集體嘔吐原因，惟園方一直未給予正式的官方說明，事件拖延至9月初開學仍未有結果。

直至9月14日，該幼稚園保健老師兼飯堂安全員王老師在微信朋友圈發文，指幼稚園飯堂長期存在食材被私自取用、清洗池混用等違規情況，廚房人員更在洗菜池用84消毒液（漂白水）泡洗防蚊帳、洗頭、刷鞋，甚至用鐵鑊洗拖把及刷洗下水道渠蓋。她曾多次向園長反映廚房問題，惟一直未獲理會及整改。

9月17日，由江北新區衛健局、市場監督管理局、教育局等部門組成的調查組在對家長通報的會議上表示，截至6月30日下午5時，排查疑似病例17宗；7月1日下午2時，新增3宗就診幼兒求診，合計20宗。7月1日下午2時後無新增病例。但據該幼稚園家長9月14日統計的數據顯示，當日出現嘔吐反應的幼兒約50名。

幼稚園工作人員回應稱，涉事園長、分管後勤安全的老師以及食飯堂全體工作人員均已被免職，園方已重新更換一批廚房工作人員，目前每日有管理人員定點監督飯堂。

此外，有官方文件顯示，當地市場監管局已前往公安部門調閱監視器紀錄，並就幼稚園涉嫌違規操作正式立案調查。至於幼兒嘔吐的具體原因，幼稚園工作人員則表示，事件仍在調查。

官方通報11人被問責

9月22日，江北新區聯合調查組發佈情況通報，經調取查看該園食堂廚房監視器影片，證實廚房衛生管理存在嚴重問題。

通報指，園長鄒某刻意隱瞞食堂問題，未對相關問題進行整改，與分管副園長秦某同被撤職；廚師張某被開除。此外，該園主管單位盤城街道履行管理責任缺失，區市場監督管理局後續跟蹤督辦不力及區教育局履行監督責任不到位，11名相關責任人分別被給予黨內嚴重警告、政務記大過等處分。

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文章授權轉載自《香港01》