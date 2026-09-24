19歲女感冒後性情大變竟喊「要見神明」 揪出自身免疫性腦炎

中國大陸廣東19歲女大學生小林（化名），半個月前「感冒」後竟性情大變，更表示自己要去見神明，經入院檢查，證實罪魁禍首竟是自身免疫性腦炎（AE）。

佛山市南海區人民醫院介紹，小林早前在家屬陪同下到該院的神經內科門診就醫。家屬表示，她半個月前曾患「感冒」，就醫一星期前開始變得沉默寡言，間中自言自語，又稱自己要去朝見神明，更有隨地小便的情況，被同學、鄰居認定為「精神病」。

經檢查，小林的血清、腦脊液抗體檢測均提示「抗NMDAR抗體」陽性，確診為自身免疫性腦炎。經治療，小林已康復並順利出院。

什麼是自身免疫性腦炎？

自身免疫性腦炎（AE），是自身免疫系統錯將大腦神經細胞當成外來敵人來攻擊，繼而引起急性或亞急性腦功能障礙。最常見的是抗NMDAR抗體腦炎，其次還有抗LGI1、CASPR2、AMPAR、GABABR、GAD65等抗體相關腦炎。腫瘤誘發交叉免疫、病毒感染及基因體質均為常見導火線。

自身免疫性腦炎的患者，發病初期會持續乏力、頭暈、低燒，在幾天到幾周內會性情大變，暴躁多疑、呆滯幻覺、晝夜顛倒、失眠嚴重、行為怪異，常被誤診成精神疾病；病情後期會顯露器質性腦損傷，患者會突發抽搐癲癇、記憶力驟降，嚴重者意識模糊、嗜睡、昏迷。

據介紹，自身免疫性腦炎沒有絕對年齡限制，其中抗NMDAR抗體腦炎多發於兒童及青年女性。自身免疫性腦炎大多是大腦「功能被暫時凍結」，細胞沒有徹底壞死，免疫治療是處理自體免疫性腦炎的關鍵一步。經激素沖擊、血漿置換等免疫治療，切除腫瘤、做化療等，患者大多可康復。

延伸閱讀：

深圳11歲女童慢跑後腹痛 入院揭體內藏4kg卵巢畸胎瘤

男嬰遭誤打10倍腎上腺素致心率飆升 家屬曾提告求償 雙方已調解

文章授權轉載自《香港01》