人機共舞華爾滋！技能奧運開幕 機器人秀舞技

第四十八屆世界技能大賽廿二日晚間在上海開幕，在開幕式演出上，人機共舞成為會上焦點。據悉，人形機器人起舞並非手工遙控，而是自動感應生成動作。號稱是全球首次全尺寸人形機器人自主集群舞蹈。

大賽當晚在大陸總理李強宣布後正式開幕，台灣代表隊以「中華台北」名義參賽，派出五十三名選手參加四十七個職類競賽。我選手行經主席台時，李強揮手致意。

有「技能奧運」之稱的世界技能大賽廿二至廿七日在上海舉行，本屆主題「技能改變世界，技能照亮前程」，是全球層級最高、規模最大的國際性職業技能賽事。大賽共設置六十四個比賽項目，覆蓋製造、交通、建築、資訊、創意、服務等六大類。隨著產業變化，本屆新增部分競賽項目，包含無人機系統、智慧安防技術等。

大賽開幕式約九十分鐘，除了選手進場外，備受關注的是大會表演。這次最吸睛的演出是人機互動。表演過程中，真人與廿台機器人在同一舞台演出，觀眾一時間甚至難以分辨誰是真人、誰是機器人。

這些人形機器人不但參與演繹「精細手指舞」，還與街舞演員一起表演，並與女演員「共舞」華爾滋。人機互動內容均為全球首秀。據悉，這些機器人為宇樹科技Ｈ二機器人。

為了能做到人機共舞，開幕式導演侯捷向第一財經表示，團隊初期在臨港搭建三百多平方公尺的機器人訓練、調試區域。為了讓機器人適配舞台節奏，導演組特別用十八台影像設備捕捉人類舞蹈動作，再錄入程序幫助機器人完成訓練，哪怕是○點一度的眼神偏差、細微肢體動作改變，整套程序都需要重新進行編譯。

而機器人在登台彩排時，因機身自重較大，動作控制精度尚未完全達標，抬腿、走位等基礎動作曾砸損舞台地坪，造成舞台凹陷。後續程序調試階段，設備操控人員還多次出現手部受傷的情況。

此外，給機器人穿舞台服裝也是難點。由於服裝未預留足夠的排氣結構，機器人運轉過程中快速積熱，十多分鐘內機身溫度便飆升至八十度，直接導致系統過熱當機，嚴重影響排練進度。

侯捷稱，最早開始進行排練時，舞蹈女演員們需要全程佩戴頭盔，並與機器人保持足有五十公尺的安全距離，完全無法近距離互動。隨著誤差不斷降低、人機不斷磨合，從五十公尺、四十公尺、三十公尺以至人機最終可呈現出近距離並肩表演、牽手共舞、相擁演繹。