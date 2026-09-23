大陸汽車巨頭比亞迪日前在西安多個廠區同步啟動招工，涉及多個事業部，總招聘規模超過8,000人，接近萬人量級，應聘入職最高獎勵可達人民幣6,000元。業內認為，隨著排產恢復加上出口訂單激增，勞動力缺口集中顯現。

具體招聘啟事來看，比亞迪本輪招工以一線技工為主，其中焊裝、塗裝、總裝三大技術職位占比最高，同時涵蓋衝壓操作工、質量檢測、叉車司機、設備維護等多個工種。

西安基地為比亞迪最早布局的省外整車生產基地之一，在比亞迪全球產能布局中占據舉足輕重的地位。規劃年產能達150萬輛，是比亞迪僅次於深圳的第二大整車製造基地。

據比亞迪最新發布產銷快報，2026年8月公司新能源汽車銷量達44萬輛，年增17.8%，創年內新高；其中出口18萬9,466輛，年增134.45%，再創歷史新高，出口占當月總銷量比重達43%，幾乎接近半壁江山。反觀大陸國內市場，8月銷量25.08萬輛，年減14.34%。呈現外強內弱態勢。

2026年上半年比亞迪新能源汽車銷量181萬輛，出口79.23萬輛，年增67.8%。