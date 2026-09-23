陸民企500強 京東稱冠

大陸全國工商聯昨（22）日公布「2026中國民營企業500強」顯示，京東集團、阿里巴巴、恒力集團位居前三大，研發投入前三大是華為、騰訊及阿里巴巴。

調研結果顯示，共有6,350家2025年營收人民幣10億元以上的企業參加，其中營業收入前500大的企業為「2026中國民營企業500強」。

500強榜單的入圍門檻為人民幣255.9億元，500強營收總額人民幣44.9兆元，年增4.3%。其中，營收總額超過人民幣1,000億元的企業有110家，超過人民幣5,000億元的企業有12家。

其中，京東集團、阿里巴巴、恒力集團年營收分別達到人民幣1.31兆、1.02兆以及8,990億元。

此外，高強度的研發投入有利於維持公司營運領先同業，500強民企研發總投入達人民幣1.26兆元。其中，研發投入排名前十名依序是華為、騰訊、阿里巴巴、比亞迪、小米、吉利控股、螞蟻科技、美團、京東、寧德時代。互聯網公司占據其中半壁江山，騰訊蟬聯互聯網行業研發投入第一。

華為和騰訊近年來一直保持民企科技研發及創新的領跑角色。2025年，華為研發投入達人民幣1,923億元，占全年收入的21.8%，過去十年累計研發投入超過人民幣1.3兆元。截至2025年底，華為在全球共持有有效授權專利超過16.5萬件，是目前累計獲得中國大陸授權專利最多的企業。