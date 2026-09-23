德陽東方風電 研發「天眼」監測

近日，由大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研發的「天眼」葉片淨空監測系統，在新疆布林津風電場順利完成樣機測試。這是大陸在風電智慧監測與安全風控領域取得的又一項重要技術突破，為風電機組安全穩定高效運行夯實了技術底座。

葉片淨空監測是保障風電機組安全運行的關鍵環節，但長期受戶外複雜工況、監測精度要求高、機型適配難度大等問題制約。作為世界知名的風力發電設備製造商，總部位於四川省德陽市的東方風電將「天眼」系統研發列為重點科創攻關專案，相繼突破高清視覺採集、高精度測距、多來源資料融合等關鍵核心技術，高效完成功能調試與現場適配，推動機組安全監測從被動防禦升級為主動智控，用硬核技術破解行業共性難題。

據介紹，該系統擁有良好的相容性與工程適配性，搭載高清工業採集設備及智慧資料處理單元，即時捕捉葉片動態運行軌跡，精準測算葉片與塔筒、周邊障礙物之間的淨空距離，有效提升風電機組安全監測水準。