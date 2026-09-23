陸14億手機 搭載北斗定位

大陸發改委昨日表示，目前大陸已有十四億部智慧手機、五千多萬輛電動車、一千四百多萬輛共享單車、一點六億台可穿戴設備搭載北斗定位服務，構建從日常出行到應急場景的全方位服務體系。

上述統計由大陸發改委發言人李超昨日在北京披露。他在記者會上說，作為大陸國家重要空間基礎設施，北斗目前正在向規模集聚、生態完善、賦能全局的產業新引擎加速邁進。去年大陸北斗產業總體產值突破人民幣六二九○億元，企事業單位達三萬多家，從業人員超過兩百萬人。

據指出，在交通領域，全大陸已有超過一千兩百萬輛營運車輛，搭載了北斗系統，而高精度車道級導航覆蓋百分之九十九以上的城鄉道路。在農業領域已有超過三百五十萬台套北斗終端設備應用於農機輔助駕駛、農機作業、無人機植保等場景。在海洋漁業領域，已有七萬艘漁船搭載北斗終端，通過遇險報警、應急搜救、漁船動態監管、海上短報文通信等服務，累計救助民眾萬餘人次。

李超說，目前大陸已有十四億部智慧手機、五千多萬輛電動車、一千四百多萬輛共享單車、一點六億台可穿戴設備搭載北斗定位服務，構建從日常出行到應急場景的全方位服務體系，惠及億萬民眾。與此同時，北斗加快走出去，相關產品已出口至全球一四○餘個國家和地區，深度融入共建「一帶一路」合作體系，為有關國家提供基礎設施安全監測、重大工程測繪等服務。

而李超最後強調，「十五五」時期，官方將堅持開放融合、協調合作、兼容互補、成果共享，推動北斗產業規模五年內突破一兆元，實現北斗規模應用市場化、產業化、國際化新突破。