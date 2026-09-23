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陸邀集各國學者探討保護石窟寺 5年實施400餘項

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六石窟寺保護國際論壇廿一日在山西大同開幕，大陸國家文物局長饒權說，近五年來，大陸累計實施四百餘項石窟寺保護修繕、環境整治項目，編製完成卅餘部石窟寺保護規劃，推進六十多項安防工程，並與英國、美國、日本等廿多個國家和地區開展國際合作。

石窟寺保護國際論壇創辦於二○二三年，由大陸國家文物局主導，今年則有來自義大利、日本、巴基斯坦、印度、阿富汗等國家的專家學者，共同探討全球氣候變化下的石窟寺保護。

而據中新社，這次論壇期間，饒權介紹，近五年來，大陸累計實施四百餘項石窟寺保護修繕、環境整治項目，編製完成卅餘部石窟寺保護規劃，推進六十多項安防工程，並與英國、美國、日本等廿多個國家和地區的近卅家機構在文化遺產保護修復、考古歷史研究等領域開展國際合作，建立中吉文化遺產保護聯合實驗室，聯合中亞國家開展遺產氣候環境監測與風險評估。

山西省副省長、大同市委書記朱曉東表示，山西石窟寺及石刻達一一一二處。近年來，雲岡石窟洞窟水患與危岩體問題得到有效治理，保護正從搶救性向預防性、研究性轉變。中國首套石窟內部凝結水監測與智能調控系統在雲岡石窟建成，抑制凝結水生成有效率達百分之九十七以上，突破石窟病害治理核心瓶頸。

稍早，大陸國家文物局十六日和十七日在華盛頓、紐約分別接收美國向大陸返還的兩批次共計六十四件（套）文物藝術品和古生物化石，而外界關注這批文物裡面的天龍山第十七窟的菩薩身軀。天龍山石窟位於太原市西南，以唐代造像成就最高。一九二○年代的天龍山石窟盜鑿潮，受日本古董商山中商會等驅動，超過兩百四十尊造像被盜，幾乎所有造像頭部以及部分完整造像被運往海外。大陸國家文物局稱，其破壞程度在中國石窟寺中最為慘烈。

山西 文物 大陸

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