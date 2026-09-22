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港澳青年北京接受「愛國主義教育」 陸網友：台灣人看好了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
9月20日，來自香港、澳門約1,000名大中小學升旗隊代表在北京天安門廣場觀看升國旗儀式。新華社
9月20日，來自香港、澳門約1,000名大中小學升旗隊代表在北京天安門廣場觀看升國旗儀式。新華社

香港文匯報報導，為推動港澳青少年「愛國主義教育」深入開展，9月18日至22日，港澳特區政府、中共中央港澳辦、北京市人民政府組織港澳大中小學升旗隊代表赴北京參加「向國旗敬禮」主題活動。20日在天安門廣場觀看升旗儀式後，有港生熱淚盈眶說：「祖國真的繁榮富強了！為自己生在華夏感到自豪。」

香港保良局陳南昌夫人小學學生吳柏燃告訴文匯報，「即便早起也沒關係，作為一名升旗手，最期待的就是能到天安門廣場觀看升國旗儀式，非常興奮和激動。」

天安門升旗時間並非固定的，而是根據北京天文台提供的太陽出沒時間表來確定。2026年9月20日天安門廣場升旗的具體時間為5時59分57秒，但前來觀看升旗典禮的港澳學生必須在凌晨4、5點即來到現場等候。

據新華社報導，21日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在人民大會堂接見「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團並合影留念。丁薛祥告訴這些港澳學生，「讀懂國旗，把對偉大祖國的情感融入到血液中、體現到行動上；守護國旗，爭做新時代的愛國愛港愛澳標兵；為國旗增光，用火熱的青春書寫精彩的人生，當好『一國兩制』事業的建設者和接班人」。

北京日報報導，20日升旗典禮後，來自香港的中學生代表離場時還齊聲高唱中國大陸的愛國歌曲《歌唱祖國》。Ｘ平台知名帳號《李老師不是你老師》分享大陸網友對此觀感稱：「台灣人看好了，示範只此一次」「讓香港告訴台灣」「生產統一標準化產品」。也有網友表示，「普通話比內地人都標準」「內地生出口轉內銷」。

據香港中評社報導，「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」本月12日在香港大學北京中心舉行，20餘名與會學者就「一國兩制」台灣方案達成12點共識。當中第九點為：「徹底改革台灣教科書，推行愛國主義與國民教育。重點是教育領域的『去反共教育』與『去殖民化教育』，實行愛國主義與法治教育」。

2022年8月3日，時任中國駐法國大使盧沙野接受法國BFM電視台專訪時也表示，統一台灣後要進行「再教育」，讓台灣人「變回愛國分子」。他指出，台灣民眾是受到民進黨政府「去中國化」教育影響，才對中國認同感降低。

北京 台灣人 青年

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