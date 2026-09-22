五中全會10/26登場

中共中央政治局昨（21）日召開會議，拍板中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）於10月26日至29日在北京舉行，並將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。

因大陸領導人將訪美，月底又臨中秋與「十一」長假，據新華社報導，通常在每月底召開的中共中央政治局會議提前至昨日召開，由中共總書記習近平主持，部署下月召開的五中全會日程與細節。

7月底的中央政治局會議已確定五中全會的主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。有分析指，這個議程設定是為明年中共召開21大，也就是與習近平連任第四個任期的總書記相關。另有港媒指，五中全會恐有多達30名中央委員被撤職，是為進一步強化震懾，迎接明年21大。

昨日會議還通過開除中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立的黨籍與軍籍。