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五中全會10/26登場

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共中央政治局昨（21）日召開會議，拍板中共20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）於10月26日至29日在北京舉行，並將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。

因大陸領導人將訪美，月底又臨中秋與「十一」長假，據新華社報導，通常在每月底召開的中共中央政治局會議提前至昨日召開，由中共總書記習近平主持，部署下月召開的五中全會日程與細節。

7月底的中央政治局會議已確定五中全會的主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。有分析指，這個議程設定是為明年中共召開21大，也就是與習近平連任第四個任期的總書記相關。另有港媒指，五中全會恐有多達30名中央委員被撤職，是為進一步強化震懾，迎接明年21大。

昨日會議還通過開除中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立的黨籍與軍籍。

五中全會 中共 習近平

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中共五中全會於10月26日至29日召開

預計中共近日召開中央政治局會議 確定五中全會日程

中共二十屆五中全會10月26日召開 將審議從嚴治黨決定

「對黨不忠誠」中共軍委前副主席張又俠、參謀長劉振立遭開除黨籍軍籍

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