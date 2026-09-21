四川大學規定：吸煙、沈迷網路 取消學費減免資格

四川報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，四川大學近日發布2026‑2027學年本科生學費減免通知，當中一條規定：有吸煙、酗酒、沈迷網絡或其他消費型不良嗜好者，將取消學費減免資格。學生是否吸煙成為能否申請學費減免的審核條件之一引發大陸網上熱議，但不少網友對此表示支持。

根據四川大學的規定，申請學費減免需符合三大前提：熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導；遵守國家法律和學校規章制度，誠實守信，道德品質良好，無任何違法、違紀受處分紀錄；積極上進，勤奮學習，熱心公益。

在符合前述三大前提下，還須滿足家庭經濟特別困難、日常作風生活節儉的基本要求，且需符合以下條件之一：一、烈士子女、優撫家庭子女；二、孤兒；三、父（母）為一級殘疾；四、學生本人四級以上殘疾；五、學生本人患重特大疾病，需長期自費治療，且造成家庭嚴重負債；六、其他情況按國家相關政策要求應予以減免學費的。

新規定還提出，若有下列情況之一者，將取消資格：一、違反國家法律、學校規章制度，受到處分者；二、在提供相關證明或填寫相關材料中弄虛作假者；三、有吸煙、酗酒、沈迷網絡或其他消費型不良嗜好者；四、有其他不符合減免條件的情形。

《封面新聞》指出，將吸煙行為納入學費減免資格審核，並非四川大學新規。早在2016年，該校發布的《四川大學學費減免實施辦法（試行）》中就明確提及，有吸煙、酗酒、沈迷網絡等消費型不良嗜好者，取消學費減免資格。此後，學校相關資助政策幾經修訂完善，但該條審核標準始終保留。

此外，吸煙就取消學費減免資格也非四川大學獨有。報導稱，西北農林科技大學也規定，有吸煙、酗酒、賭博等不良行為的，不予認定為家庭經濟困難學生；華北水利水電大學相關文件也規定，有嗜煙、酗酒、賭博行為的，不能認定為家庭經濟困難學生，也無法申請臨時困難補助。

對於這類條款，有網友認為，學費減免本是幫扶家庭經濟困難學生的政策，吸煙屬額外消費行為，受助學生應當保持節儉，設置該條款契合資助初衷。但也有網友提出，家庭困難與否應以客觀經濟條件判定，吸煙屬於個人生活習慣，二者不宜直接掛鉤，更不應「一刀切」。

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