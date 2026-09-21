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大陸再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廣東佛山順德區一家紡織公司20日下午發生火災事故，官方媒體稱，這起事故已造成8人死亡，1人受傷。此為示意圖。圖／取自佛山日報官網
廣東佛山順德區一家紡織公司20日下午發生火災事故，官方媒體稱，這起事故已造成8人死亡，1人受傷。此為示意圖。圖／取自佛山日報官網

中國大陸近來頻傳重大火災事故。據新華社報導，20日下午，位於廣東佛山順德區的一家紡織公司廠區發生火災事故，已造成8人死亡，1人受傷。報導未進一步透露火災發生原因及相關細節。

根據公開報導，光是近兩個月，中國大陸就發生數起重大火災事故。包括：

9月10日，中國船舶集團青島北海造船有限公司一艘外籍維修貨輪發生火災，造成‌25人死亡、5人受傷‌，大陸國務院成立事故調查組提級調查 。

8月1日湖南長沙一棟高層住宅發生火災，造成4人死亡、2人重傷。

7月9日，福建晉江輝騰鞋業有限公司廠房起火，造成‌28人死亡‌，大陸國務院安委會對該事故查處掛牌督辦 。

在晉江鞋廠火災事故發生後，大陸國家主習近平即指出，今年以來，大陸國內發生多起重大生產安全事故，要求各地區各有關部門深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，深入排查整治各類風險隱患，堅決防止重特大事故發生。然而，隨後中國大陸青島船廠、佛山紡織廠依舊傳出重大火災事故。

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