港第三人 董建華喪禮 陸國葬規格

已故香港首任特首、全國政協前副主席董建華的公祭及出殯儀式昨在香港舉行。喪禮採中國大陸「國葬」規格，中共中央政治局委員、中共中央組織部長石泰峰以治喪委員會主任身分出席並致悼詞，是北京方面出席的最高層級官員。這也是香港第三次以大陸國葬規格舉行喪禮。

新華社及港媒報導，董建華公祭儀式廿日上午九時在北角香港殯儀館福海堂舉行，由全國政協副主席梁振英主持。石泰峰、梁振英、全國政協副主席兼祕書長王東峰、中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍及香港特首李家超受中央委託出席。石泰峰在儀式上致悼詞，回顧董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者的一生，以及其對國家、香港與社會的貢獻。

董建華靈柩覆蓋五星旗，出殯時由梁振英、李家超、國務院港澳辦副主任徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅及香港終審法院首席法官張舉能等人扶靈，靈車其後在警車護送下前往柴灣哥連臣角火葬場。

董建華病重期間，中共中央對其病情非常關心，大陸國家主席習近平等中央領導人指示駐港聯絡辦表示慰問並轉達問候，要求全力救治。董建華逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正及胡錦濤等，透過各種形式表哀悼，並向親屬表慰問。

董建華治喪委員會共八十七人，由石泰峰擔任主任，副主任包括王東峰、夏寶龍、梁振英及李家超。港媒指，董建華是香港第三位離世後採國葬規格治喪的國家領導人。此前二○○○年逝世的全國政協前副主席安子介，及二○○六年逝世的全國政協前副主席霍英東，喪禮同採國葬規格，均由全國政協第一副主席擔任治喪委員會主任並致悼詞。