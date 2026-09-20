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監視器拍下最後身影！27歲港女遭3犬追趕身亡 全身多處動物咬抓痕

香港01／ 撰文：凌逸德
圖為涉案單車。圖／香港01李家傑攝影
圖為涉案單車。圖／香港01李家傑攝影

香港一名27歲女子今日（20日）凌晨零時許，被發現倒臥於元朗壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治；她被發現時附近有約3至4隻狗徘徊。警方今午交代案情時透露，事主騎乘共享單車時被3隻狗追趕，其頭、面、頸、雙臂及雙腳，有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，相信頭及頸為致命傷。

死者身體多處有動物咬痕 頭、頸為致命傷

元朗警區署理助理指揮官（刑事）張晉堂稱，死者為一名27歲本地女子，生前與家人同住於元朗區。經法醫初步檢驗顯示，死者頭部、面部、頸部、雙臂及雙腳，均有不同程度的撕裂傷，大部分傷勢相信為動物造成的咬痕及抓痕，致命傷疑為頭及頸部，確實死因仍有待進一步驗屍確認。警方已將相關資料轉交漁農自然護理署，並將全力配合該署隨後安排的捕犬行動。

女子騎共享單車回家 遭3野狗尾隨追趕

張晉堂指，今日凌晨零時43分，警方接獲途人報案，指一名女子倒臥於元朗壆圍南路近渠務署南生圍污水泵房對開行人路，失去知覺，身旁留有一輛共享單車。警方與救護人員接報趕至現場，發現該名女子全身披血，頭部及腳部嚴重受創，且已無呼吸和脈搏。傷者隨即被送往博愛醫院搶救，惜最終傷重不治。

警方高度關注事件，隨即將案件交由元朗警區重案組第一隊人員調查，經翻查監視器記錄後，發現死者於9月19日晚上約11時40分，獨自離開港鐵元朗站後，踏乘共享單車返回住所。至晚上11時55分，距離案發地點約30米外之監視器片段拍得，死者途經壆圍南路時，先後被3隻野狗尾隨追趕。片段顯示，其後並無其他可疑人士或車輛經過該處。

張晉堂續指，據報案人提供資料，發現死者時附近仍有3至4隻野狗徘徊；警方於現場調查期間，亦發現有野豬及流浪狗出沒的痕跡。經警方初步調查，死者並無任何財物損失。

環境昏暗未能確定品種 現階段尚未捕獲涉事狗隻

張晉堂表示，由於事發地點比較偏僻，晚上環境亦較為昏暗，所以現時未能確定犬隻是什麼品種，現階段亦尚未捕獲涉事狗隻。

另外，監視器亦沒有拍得事發經過，但不見死者有對狗隻作挑釁，會繼續追查案件。張續指，涉事狗隻體型為中型犬大小、不高於單車車輪、不高於50厘米。

延伸閱讀：

元朗疑狗咬死人｜警調查有否狗主　施政報告計劃檢視危險狗隻規例

元朗女子昏迷倒地送院不治　旁邊有一輛單車　警到場調查

文章授權轉載自《香港01》

監視器 香港 狗狗

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