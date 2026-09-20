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陸新型病毒進入高發期…症狀酷似感冒 鍾南山：全世界沒特效藥

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山。圖／取自光明網
大陸呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山。圖／取自光明網

最近，大陸許多孩子出現感冒、咳嗽、流鼻涕的症狀，很多家長以為只是普通感冒，隨便吃點藥扛一扛就好，但有一種病毒和流感高度相似，卻是低齡寶寶的「頭號剋星」，尤其是1歲以下小嬰兒。大陸呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山表示，目前全世界都沒有特效藥。

據光明網，呼吸道合胞病毒（RSV），近期即將進入高發期，千萬別誤判、拖成重症。最近鍾南山已對呼吸道合胞病毒發出預警，新生兒受影響最大。目前這種病毒全世界都沒有特效藥。一旦得病，治療會有一定困難，有三分之一的患者需要住院。重症比例比一般感染高兩倍。

鍾南山給的因應方案是，關鍵還是預防，保持合適的運動，以及預防惡劣天氣，避免忽冷忽熱等。「最好的方法就是注射抗體」。

報導稱，呼吸道合胞病毒是1歲以下嬰兒下呼吸道感染住院的首要檢出病原，典型流行高峰集中於每年10月至隔年4月，其初期主要病症為發燒、流鼻涕、咳嗽等，與普通流感極為相似。對於小月齡寶寶，它更容易往下發展到毛細支氣管炎、肺炎，出現喘鳴、呼吸費力。呼吸道合胞病毒的傳播方式和感冒差不多：飛沫、近距離接觸、手摸到汙染的物品再揉眼口鼻。

報導稱，家長不要自行餵食抗生素，RSV是病毒，多數不需要抗生素。除非醫師判斷合併細菌感染才用。

至於什麼時候必須立刻就醫？當發現孩子出現胸口/肋間明顯凹陷、鼻翼扇動、呻吟樣呼吸；呼吸很快，或孩子明顯「喘不過氣」；口唇發青或臉色發灰；吃奶、喝水明顯減少，尿量明顯變少； 精神差、嗜睡、難叫醒； 小於3個月的寶寶發燒或狀態異常。

感冒 病毒 鍾南山 大陸

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