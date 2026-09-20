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母遭家暴19根肋骨斷裂亡…兒女出諒解書 大陸法院仍判父死刑

香港01／ 撰文：許祺安
家庭暴力示意圖。圖／AI生成
家庭暴力示意圖。圖／AI生成

近日，大陸人民法院案例庫公布一起家庭暴力致人死亡案件。被告人岳某坤長期毆打妻子劉某俠，2022年岳某坤因無端猜忌，連續兩晚對劉某俠實施毆打，造成其19根肋骨骨折、顱腦損傷死亡。案發後直至一審、二審庭審時，岳某坤對其行為毫無悔過之意，拒不認罪悔罪。

案件審理中，二人的一子一女提出諒解書。法院認為，子女同時具有被害人與被告人近親屬雙重身分，結合岳某坤長期家暴、手段殘忍、延誤救助且拒不認罪悔罪等情節，該諒解不足以作為從輕處罰依據。最終，岳某坤被判處死刑，最高人民法院依法核准。

據法院公布的細節，2022年3月1日晚至3月2日凌晨，岳某坤因無端懷疑劉某俠與他人有不正當關係，在家中毆打劉某俠。3月2日晚，岳某坤飲酒後反鎖家門，使用木椅等工具持續毆打劉某俠直至次日凌晨，導致劉某俠全身多處受傷，包括19根肋骨骨折。岳某坤對重傷倒地的劉某俠置之不理，直到3月3日上午才將失去意識的劉某俠架到床上。當晚20時許，岳某坤讓家人聯繫親友救助，急救人員到場後確認劉某俠已死亡。

安徽省阜陽市中級人民法院於2022年8月22日判決岳某坤犯故意傷害罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。岳某坤提出上訴，安徽省高級人民法院於2022年12月30日駁回上訴，維持原判。最高人民法院於2023年8月24日核准對岳某坤的死刑裁定。

網友怎麼看

家暴致人死亡，不能靠諒解書洗白罪行。

家庭暴力就是刑事犯罪，不能因為披著家庭的外衣就降低處罰標準。

這起悲劇就是典型惡性家暴。反鎖家門，意味著隔絕所有外界干預，暴力可以不受約束地升級。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕　飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

家暴 死刑 大陸

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