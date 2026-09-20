快訊

陷火海「全面燃燒」！台中大里路邊火燒車 轎車駕駛座有1焦屍

又有熱帶擾動發展！連假後期恐影響台灣 中秋賞月機率曝光

亞運軟網／金牌戰又不敵日本 中華男團連兩屆銀牌作收

聽新聞
0:00 / 0:00

北京無人機「清零」倒計時 原價3000元回收價剩360元人民幣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京無人機「清零」倒數計時。圖為2024年美團無人機飛越北京八達嶺長城，是北京首條無人機配送航線。圖／取自微博
北京無人機「清零」倒數計時。圖為2024年美團無人機飛越北京八達嶺長城，是北京首條無人機配送航線。圖／取自微博

北京全面禁飛無人機的新規11月15日即將生效。這項新法規不僅禁止無人機在北京市區飛行，連持有與存放也全面禁止，持有者必須在新規生效前將無人機處理掉。對於逾期未將設備轉移出京、仍違規存放的，官方稱將依法查處。這讓已擁有無人機的市民和商家，儘速將無人機運往外地。

據香港經濟日報報導，北京市為此提供回購、報廢和免費寄遞出京三種渠道。其中，9月12日至10月31日出售無人機，可獲得成交價30%的補貼，每台上限人民幣3000元（約合新台幣1萬4,250元）；11月1日至14日，補貼降至15%，上限1,500元。上述補貼只適用於此前已在警方完成信息核實的個人持有無人機。

不想出售的，也可選擇報廢，但每台最高獲得200元（約合新台幣950元）補貼，11月1日至14日減半至每台100元（約合新台幣475元）；通過郵政EMS將無人機寄往北京以外地區，則可免寄遞費。

有北京市民抱怨，原價3,000元的大疆mini2無人機，回收價格被壓低只剩360元，「簡直是打劫」，最後決定送給外地朋友。有人感慨，買的時候讚嘆科技進步，「一台小小的機器帶我們站在從未有的高度看不一樣的風景，去排隊回收時大家侃侃而談飛行經驗，和自己的無人機合影留念，雖然理解（政策）但充滿遺憾，紀念一下時代的眼淚」。

閑魚、轉轉和愛回收等二手平台近日密集出現拋售無人機的帖文，一名北京賣家把僅飛過兩次、市場價3,000元的無人機以1,870元掛售，寫明「不接受退貨，也退不回來」。

今年6月，一架輕型飛機撞入北京市最高建築「中國尊」，造成飛行員身亡、另有13人受傷。事發地點距離中南海僅幾公里，引發了北京當局對首都空域安全的擔憂。原定9月17日在北京開幕的一場低空經濟展會也被臨時取消，主辦單位稱因市政府採取了「管控措施」。

這已經是最近一年多來北京市對無人機管控的至少第三次升級。2025年8月，北京全域劃為管制空域，飛行須報批。2026年5月1日，北京市全面禁飛、禁售無人機。最新的禁止持有無人機政策，暫不清楚到底會影響多少人。根據大陸民航部門的數據，截至2025年底，全國共有328.5萬架無人機註冊在冊，但全國大部分地區並不強制要求登記無人機所有權。

北京日前將域全域劃為管制空域，禁止飛行，也禁止持有、存放無人機及核心零件，個人最高罰人民幣5,000元，單位最高罰5萬元。

北京 無人機 清零

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

京台科技論壇 談產業創新

林飛帆：烏克蘭友人與台接觸 盼擺脫中國大陸無人機零件

強化火力支援 ALTIUS 600M放列到發射僅15分鐘

學者：無人機翻轉國軍作戰 籲落實軟體在地化

相關新聞

梅艷芳母親低調出殯 長子梅啟明缺席稱未獲告知 怒控姪兒「謀殺」

已故香港樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，19日傍晚低調出殯，遺體移送大圍富山火葬場火化，生前好友潘小文及親友到場送別。不過，過去曾多次表示要動用梅艷芳150萬港元(約19.12萬美元)信託基金，為母親安排風光葬禮的長子梅啟明，並未現身。

918中國男籃慘輸日本 陸球迷崩潰：亞運史上最恥辱一敗

在中國大陸，每年9月18日都是中日關係相當敏感的一天。偏偏今年918這天在亞運會男籃半決賽上，中國男籃最終以77比97慘敗日本男籃，無緣決賽。這一比分也創下中國男籃隊史亞運對陣日本的最大輸球分差，日本隊則是自1962年後首次闖進亞運會男籃決賽。

北京無人機「清零」倒計時 原價3000元回收價剩360元人民幣

北京全面禁飛無人機的新規11月15日即將生效。這項新法規不僅禁止無人機在北京市區飛行，連持有與存放也全面禁止，持有者必須在新規生效前將無人機處理掉。對於逾期未將設備轉移出京、仍違規存放的，官方稱將依法查處。這讓已擁有無人機的市民和商家，儘速將無人機運往外地。

湖北博物館「臥薪嚐膽」棒棒糖爆紅 網友：也想嚐膽

湖北省博物館一款「臥薪嚐膽」棒棒糖近日在小紅書、抖音等社交平台爆紅，不少網友表示「也想嚐嚐『膽』」。 湖北省博物館文創中心表示，這款產品是8月底上市的新品，售價人民幣25元（約合新台幣119元），目前僅支援現場購買，暫無線上銷售通路。

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

「中國的小偷為何斷崖式下降」這兩天衝上熱搜，評論區裡不少網友翻出各自的見聞，有人說已經三年沒摸過現金，有人說手機掉在商場裡回去還能找回來，還有人說快遞放門口半天沒人動。有網友總結，小偷變少不是人性突然變好，而是偷竊這門生意從高收益低風險，徹底變成了虧本買賣；現金沒了、手機鎖了、監控密了，收益被技術削平，風險卻被抬上天花板。

河南1局長被查 家屬花300萬找關係撈人卻遇「政治騙子」

河南省一名縣級局長被查，家人花300萬元（人民幣，下同，約44.7萬美元）委託局長的原下屬藉找「關係」撈人，結果人沒撈出來，錢卻被騙走，原下屬夫妻也因涉嫌詐騙被查。而原下屬夫妻為找人擺平所涉詐騙案件，先後支付375萬元再找人想把自己撈出來，結果又遇上「政治騙子」，不僅被騙財，夫妻兩人還先被判了有期徒刑12年和9年，「政治騙子」則至今卻尚未被追責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。