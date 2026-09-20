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湖北博物館「臥薪嚐膽」棒棒糖爆紅 網友：也想嚐膽

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湖北省博物館日前推出一款「臥薪嚐膽」棒棒糖，在小紅書、抖音等社交平台爆紅。圖／取自上游新聞
湖北省博物館日前推出一款「臥薪嚐膽」棒棒糖，在小紅書、抖音等社交平台爆紅。圖／取自上游新聞

湖北省博物館一款「臥薪嚐膽」棒棒糖近日在小紅書、抖音等社交平台爆紅，不少網友表示「也想嚐嚐『膽』」。 湖北省博物館文創中心表示，這款產品是8月底上市的新品，售價人民幣25元（約合新台幣119元），目前僅支援現場購買，暫無線上銷售通路。

據《上游新聞》報導，「千年後我也『臥薪嚐膽』！」近日，有遊客在社群平台發文稱，自己在湖北省博物館買到一款文創產品「臥薪嚐膽」棒棒糖，引發熱議。據發文網友介紹，該文創棒棒糖的糖棍仿照湖北省博物館鎮館之寶—越王勾踐劍，並配有掛繩，吃完糖後可將「劍」（糖棍）留下當作掛飾。淺綠色的醣體呈現「膽」的造型，上面還寫著一個「膽」字，味道「先苦後甜」。

嚐過的網友表示，表面一層為苦瓜味，其餘為芒果味。配圖顯示，該棒棒糖被裝在一個文創盒中，盒身寫著「臥薪嘗膽文創棒棒糖」幾個字，標註「0糖0脂」，淨含量16g，口味為苦瓜味＋芒果味，並印有「湖博文創」標識。

在湖北省博物館官網顯示，這款名為「越王勾踐劍棒棒糖」的是該館文創產品，但頁面未標註價格，也沒有購買網路連結。湖北省博物館文創中心工作人員表示，這款棒棒糖是8月底上市的新品，售價25元。產品成分為代糖，糖棍可留下作劍形掛飾。

「包裝上寫的是『先苦後甜』，實際上沒有那麼苦，甜度也不高，小孩子都可以接受。」該工作人員還表示，目前這款棒棒糖銷售情況「還可以」，只能現場購買，沒有線上銷售渠道。想購買的消費者需預約進館，只能在館內文創門市現場選購。

有大陸網友在評論區留言：「好奇一問，越王勾踐在浙江紹興臥薪嚐膽的，怎麼跑到湖南去了？」、「太便宜了， 250元人民幣合適一些」。

湖北省博物館文創中心表示，「臥薪嚐膽」棒棒糖售價人民幣25元，目前僅能現場購買。圖／取自湖北省博物館官網
湖北省博物館文創中心表示，「臥薪嚐膽」棒棒糖售價人民幣25元，目前僅能現場購買。圖／取自湖北省博物館官網

棒棒糖 博物館 抖音

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