中國新疆塔克拉瑪干沙漠發現含水古河道

中國新疆地質局近日在塔克拉瑪干沙漠腹地首次發現含有淡水、微鹹水和鹹水的地下古河道，圈定了兩處大型地下水遠景區，打破了沙漠地下只有死水、鹹水的傳統認知。

中共人民網日前報導，新疆地質局的「南疆沙漠找水」項目近日在塔克拉瑪干沙漠腹地的麻扎塔格山南區域和沙漠南緣的民豐縣安迪爾鄉一帶首次發現含有淡水、微鹹水和鹹水的地下古河道。圈定了兩處大型地下水遠景區，打破了沙漠地下只有死水、鹹水的傳統認知。

報導說，面對極端乾旱沙漠區氣候惡劣、進入條件差等難題，「南疆沙漠找水」團隊在中國國內首次應用航空瞬變電磁法進行大面積快速探測，結合遙感解譯、地面物探、鑽探、分層抽水試驗、水化學與同位素測試等方式相互支撐驗證，構建了極端乾旱區沙漠「星-空-地-井」地下水勘查技術體系，查明目標區500公尺深度內的水文地質條件，為其他類似地區地下水勘查提供可複製的技術方案。

「南疆沙漠找水」團隊建立了塔克拉瑪干沙漠鎖邊工程苦鹹水利用試驗站，針對苦鹹水灌溉與水土綜合開發利用展開試驗示範，發現蘆竹等作物對苦鹹水適應性較強，創新形成「淡水出苗、鹹水分梯度灌溉」種植模式。

塔克拉瑪干沙漠是中國最大沙漠，報導說，南疆沙漠找水項目旨在為後續沙漠擴邊增綠和沙漠區水土開發提供水源保障。