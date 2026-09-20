中國教育內捲「預製娃」超前學習 中小學生也憂鬱厭學

中國學生「內捲」情況嚴重，連中小學生都不例外。今年暑假中國網路興起「預製娃」一詞，形容病態的超前預習情況。專家表示，巨大課業壓力已導致許多中小學生出現憂鬱與焦慮，且厭學情況普遍存在。

中國媒體南方都市報日前引述廣州實驗中學校長張先龍表示，目前中小學生的心理與體質健康狀況堪憂，有學者表示，「目前中小學生抑鬱（憂鬱）和學業焦慮比例較高，且厭學現象普遍存在」。

今年5月發布的「中國中小學生心理健康狀況調研報告（2025）」顯示，有11%的中小學生心理狀況較差、亟待專業干預。

張先龍還指出，近期出現一個網路熱詞「預製娃」，「預製娃是什麼，就是說，到學校只要加熱就可以了，這個東西他已經學過了，這個做法實在太荒謬了」。這個詞彙的背後是家長希望孩子考出高分、進入好大學，執著於培養有出息的菁英。

他還批評部分學校被KPI裹挾，宣揚高考（大學入學考試）成果，他也注意到近期四川涼山一場會議要求低分教師與「恥辱」二字合照，「學校如果把成績優秀率放到至高無上的位置，這無疑是教育良知的失守」。

張先龍擔憂，這樣的教育下「學生會不會被培養成異化的人、變成機器？」他認為理想的教育是培養「完整的人」，除了學習還要注重品德、人格、情感等全面發展，消解菁英主義。

星島日報報導，張先龍的言論引起家長強烈共鳴，「終於有人說這個事情了！這樣教育我們的下一代，很難想像等到他們成為社會主力時會是什麼樣！」「我們老師拍的照片，孩子們死氣沉沉，沒有笑容，只有目光呆滯」。

報導指出，中國於2021年7月推出「雙減」政策，旨在通過減輕學生課業與課外培訓負擔，緩解家長焦慮，實現教育公平。大批培訓機構短時間關閉。但5年多過去，教育「內捲」未見降溫，補習產業轉為地下。

報導引述多名北京家長表示，「雙減」後考試難度不降反升，「預製」必須是標配。一名具有理工碩士學歷的家長表示，現在初中數學和物理的「壓軸題」，對他而言都是「噩夢級」 ；英語也大量單詞超綱。

另一名女兒就讀初中二年級的家長抱怨，每次考試老師都公布班級最高分和平均分，跨班橫向比較，甚至點名低分孩子，「搞得女兒一考試就超緊張，生怕拉低平均分」。還有家長說兒子因聽不懂課、成績倒數而抑鬱休學，就連班上成績頂尖的同學也因達不到理想分數抑鬱，靠吃精神類藥物強撐。