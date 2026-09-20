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從甲醛白菜到硫磺竹筍 中國輿論批監管後知後覺

中央社／ 台北20日電

中國頻傳食品安全問題，繼「甲醛白菜」後，廣東清遠一處加工點被曝以硫磺熏製竹筍並檢出二氧化硫超標。輿論質疑，監管部門對食安事件後知後覺、甚至不知不覺，食安體系缺失重要一環。

新民晚報、界面新聞等陸媒近日報導，先前揭露河北以甲醛為大白菜保鮮的環保部落客「漁獵齊哥」日前上傳影片稱，廣東清遠英德有加工點收購鮮筍後運至山區，再以硫磺熏製。影片可見現場環境簡陋，並有大量白色煙霧冒出，據指「非常刺鼻，呼吸道嚴重不適」。

報導說，清遠市市場監督管理局之後才通報表示，經初步核查，相關影片反映情況屬實，案件正在進一步查辦中，同時表示「感謝媒體及網民的監督與支持」。

針對近期陸續曝光的食安事件，官媒光明網的評論質疑，「每次類似事件的發生，都是對消費者信心的沉重打擊，同時也是對監管部門無聲的控訴：發現問題的，為什麼總是網友？」

評論說，最近發生的數起蔬菜安全事件大都有相同的發展脈絡，也就是網友提供線索—部落客實地探訪—網上輿情發酵—監管部門介入；基層監管部門雖普遍人手吃緊、技術實力有限，但是「當單槍匹馬的自媒體博主（部落客）輕易就能揭開蓋子的時候，監管部門情何以堪？」

評論追問，監管部門是否收到了網友的舉報線索？如果收到線索卻沒有行動，就難逃失職瀆職的嫌疑。

這篇評論進一步質疑，若無人向監管部門提交舉報線索，就代表「網友寧肯信任自媒體博主，而不願託付監管部門。這似乎更值得反思。無論如何，當監管部門對本地食品安全事件後知後覺，甚至不知不覺，都意味食品安全體系缺失了重要一環」。

甲醛 超標 食安

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