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陸記者黃雪琴5年刑滿 人權組織擔心無真正自由

中央社／ 台北18日電
被中國以「煽動顛覆國家政權罪」判刑入獄5年的黃雪琴18日服刑期滿，預計可以走出監獄，但她的朋友及國際人權組織都對她是否能真正獲得自由抱持懷疑。示意圖／Ingimage
被中國以「煽動顛覆國家政權罪」判刑入獄5年的黃雪琴18日服刑期滿，預計可以走出監獄，但她的朋友及國際人權組織都對她是否能真正獲得自由抱持懷疑。示意圖／Ingimage

被中國以「煽動顛覆國家政權罪」判刑入獄5年的黃雪琴18日服刑期滿，預計可以走出監獄，但她的朋友及國際人權組織都對她是否能真正獲得自由抱持懷疑。國際特赦組織連同無國界記者等60個國際人權團體近日發布連署公開信，呼籲中國政府保證黃雪琴獲釋後仍能繼續從事新聞工作和人權工作。

據法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，現年40歲的黃雪琴入獄前是廣受認可的獨立記者。她多年投身性別平權活動，尤其是中國MeToo女權運動的代表性人物。2017年，她啟動中國女記者遭遇的職場性騷擾情況，獲得400餘份受害人證詞。她也由此引起有關當局的注意，開始頻繁遭警方約談。

2021年9月，已經準備前往英國攻讀研究所的黃雪琴，與勞工權利活動人士王建兵在廣州被捕。2024年6月，兩人被以「煽動顛覆國家政權」罪名定罪，黃雪琴獲刑5年。王建兵獲刑3年半，已於2025年3月獲釋。

國際特赦組織等人權團體在9月15日發表的連署公開信中指出，2023年9月的審判期間，檢方重點指控黃雪琴和王建兵每週共同組織與其它活動人士的聚會，並參加有關非暴力抗爭的線上課程。檢方還指控他們曾發布或轉發中國政府視為「敏感議題」的網上內容。

黃雪琴預計刑滿出獄之際，國際人權組織擔心她出獄後仍將面對各種限制。連署公開信寫道，這種懲罰經常被用於限制人權捍衛者和記者的權利，使他們在刑期結束後仍然難以自由發表和開展活動。

黃雪琴除5年入獄服刑外，還被判處4年剝奪政治權利。人權團體公開信呼籲中國當局確保黃雪琴立即獲釋，不再遭受任何進一步的任意拘留，並保障享有自由表達等一切公民權利。

目前為止，尚未有黃雪琴正式獲釋的消息。

性別平權 國際特赦組織 MeToo

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