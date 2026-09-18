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北京市11月15日開始禁存無人機掀拋售潮 市民怨：回收價格被壓超低

中央社／ 台北18日電
北京市無人機全域禁存新規將於11月15日生效，中國二手平台近日湧現拋售潮。法新社
北京市無人機全域禁存新規將於11月15日生效，中國二手平台近日湧現拋售潮。法新社

北京無人機全域禁存新規將於11月15日生效，中國二手平台近日湧現拋售潮，許多北京市民在社群媒體分享航拍舊照，感嘆北京無人機成為「時代的眼淚」。

繼禁飛禁售之後，北京市無人機新規再增「全域禁存」，民眾在家存放無人機也被禁止。香港星島日報網今天報導，依照規定，北京市民除了可自行將無人機攜出北京市以外地區，還可透過現場回購、報廢回收以及免費寄出北京市以外等方式完成處置。

有北京市民抱怨，原價人民幣3000元（約合新台幣1萬 4000元）的大疆mini2無人機回收價格被壓低，只有360元，「簡直是打劫」。

報導說，二手平台近日密集出現的拋售無人機貼文顯示，一名北京賣家將僅飛過兩次、市價3000元的無人機以1870元掛售，寫明「不接受退貨，也退不回來」。

還有許多北京人在社群媒體分享航拍照，「送別無人機」有網友說，「（機子）跟我四季輪迴，爬了無數次長城，陪我去過5個國家，飛過1000米穿雲（國外），希望你再戰新功」。

還有網友感慨，買的時候讚歎科技進步，「一台小小的機器帶我們站在從未有的高度看不一樣的風景，去排隊回收時大家侃侃而談飛行經驗，和自己的無人機合影留念，雖然理解（政策）但充滿遺憾，紀念一下時代的眼淚」。

一架編號B-12PP的輕型飛機6月下旬撞擊北京第一高樓中信大廈（又稱中國尊），造成機上駕駛1人喪生、現場13人受傷。這起事件引起外界高度關注，有專家指曝露了中國重大維安漏洞。

北京市16屆人大常委會第26次會議近日表決通過新修訂的「北京市無人駕駛航空器管理規定」，明確北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，禁止在北京市行政區域內進行無人駕駛航空器飛行活動，也禁止在北京市行政區域內持有、存放無人駕駛航空器及其核心部件，禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域。

北京 無人機 人民幣

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