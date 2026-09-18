陸上線微短劇 AI劇占逾9成

大陸國新辦十七日舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發布會。發布會上介紹，今年前八個月，上線微短劇四十三萬部，是去年全年的十三倍，其中ＡＩ劇占比超九成。ＡＩ技術為微短劇降本增效、創新表達打開空間，也帶來權益保護、內容質量等挑戰。

據環球網，國新辦強調，要大力扶持真人劇，而ＡＩ劇要守住底線。發布會上介紹，大陸全國微短劇用戶已超八億，二○二五年市場規模突破千億元人民幣。

關於ＡＩ劇和真人劇，發布會上介紹，真人劇是精品創作的主力，要大力扶持。深入實施「微短劇精品創作傳播計畫」，指導平台開設「真人劇」專區，拿出真金白銀來扶持，讓好作品有市場、有回報。ＡＩ劇發展很快、占比很高，堅持鼓勵創新與守住底線並重，要求ＡＩ劇打上內容標註，推動平台嚴守肖像、聲音授權底線，全流程把關。

發布會上強調，歸根結柢，ＡＩ是工具，人是創作的主體。ＡＩ劇發展越快，越要把好內容關。

今年以來，堅持問題導向，把有害低俗、兒童不良、盜版侵權的內容作為治理重點，全網下架違規微短劇六點八萬部。把好內容關，平台負有主體責任，要持續壓緊壓實，著力淨化行業生態。

另據鈦媒體，ＡＩ短劇正以爆炸性速度改寫內容產業，爆款首日熱度破億已成常態，出海市場更憑三千元人民幣（成本）換五十萬美元的傳說迅速擴張。業界門檻雖在迅速抬升，但機會仍大於挑戰。

報導稱，三人核心團隊，十萬註冊資金，手搓半年，連出十二季，保守估計利潤六百萬人民幣，樂觀二千萬；ＡＩ短劇「萬妖圖錄傳」的「爽文人生」，就如同其所在的行業一樣越衝越猛。

年初，紅果App才設立ＡＩ劇獨立入口，如今熱播榜前九十九名裡，ＡＩ短劇已獨占七十七席，必看榜、熱搜榜、收藏榜也統統被「血洗」，真人劇被「按在地上摩擦」。