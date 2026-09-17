廈門長庚醫院院長交接 從台灣經驗轉型兩岸共建共享

廈門長庚醫院16日舉行院長交接儀式，前院長蔡熒煌卸任，繼續擔任醫院執行董事；崔樹森接任廈門長庚醫院院長。此次院長更替也意味廈門長庚醫院從過去引進台灣管理模式往兩岸深度共建共享的轉型升級。

廈門長庚醫院是大陸首家台資三級甲等綜合醫院，是兩岸醫療合作的重要實踐平台。任職院長期間，蔡熒煌借鑒台灣長庚紀念醫院成熟的管理經驗，推動醫院在學科建設、醫療服務、兩岸醫療協作等方面取得積極成效。醫院建立兩岸長庚醫療合作機制，暢通疑難肝膽胰手術、腫瘤治療等專家會診綠色通道，婦產科、兒科、消化內科等一批重點學科形成良好口碑，順利通過三甲綜合醫院評審。

新任院長崔樹森表示，將堅守「以患者為中心」的服務理念，在既有工作基礎上接續發力。醫院將進一步深化兩岸醫學人才交流，吸納台灣長庚優勢醫療技術與精細化管理經驗，加強疑難危重症診療、老年醫學、精準醫療等學科建設，提升健康管理中心全週期服務水平，優化門急診就醫流程，更好地服務廈門本地群眾與在廈台胞。

公開資料顯示，崔樹森曾任白求恩第三醫院院長、黨委書記，獲評大陸全國優秀醫院院長、「國之名醫」等稱號。

東南網報導，蔡熒煌提到，新任院長崔樹森來自北京清華長庚醫院。過去廈門長庚在發揮台灣醫療特色方面成效顯著，但在地融合仍有提升空間，此次引入北京清華長庚的管理與醫療專家，目的就是在保留台灣特色的基礎上，進一步做實做深在地融合工作。後續醫院將實行董事會領導下的院長行政負責制，其將以執行董事身份繼續履職，推動台灣特色傳承與在地融合雙向發力。

長庚方面指出，醫院台資屬性和辦院服務宗旨保持不變，將繼續傳承創辦人王永慶先生「勤勞樸實、止於至善」的辦院理念，發揮兩岸長庚體系協同優勢，持續做好台胞健保服務、兩岸遠程會診等特色工作。