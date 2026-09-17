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陸廣電局：電視頻道不實醫藥廣告已全面清除

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家廣播電視總局副局長何颷表示，截至今年3月底，全國電視頻道虛假宣傳醫藥廣告已全面清除。圖／取自網易號
大陸國家廣播電視總局副局長何颷表示，截至今年3月底，全國電視頻道虛假宣傳醫藥廣告已全面清除。圖／取自網易號

大陸國家廣播電視總局副局長何颷表示，截至3月底，大陸全國電視頻道虛假宣傳醫藥廣告已全面清除，未來將確保治理不反彈。「十五五」時期，將持續改善公共場所及鄉村電視服務體驗，進一步提升廣電視聽適老化與無障礙服務水平，推動「雙重提升」提質擴面。

據北京青年報，何飇表示，治理虛假宣傳醫藥廣告，營造健康清朗的視聽環境。截至3月底，大陸全國電視頻道虛假宣傳醫藥廣告已全面清除。持續進行監測排查，暢通申訴管道，堅決防止問題反彈。 「十五五」將深化廣電視聽廣告播出違法違規議題的治理，讓群眾看得安心、看得放心。

何飇也提到，強化法治保障，更好維護人民收視權益。「為確保治理不反彈，我們持續健全監管機制和法規體系。近期，新修訂的有線電視和IPTV運營服務管理規定等2項部門規章即將發布。」

他也提到，發展以電視大螢幕為核心的家庭綜合智慧終端，豐富人民數智（數位化加智慧化）生活新場景。

「我們將著力打造集視聽節目、康養陪護、兒童教育、智慧家居等功能為一體，支持方言語音、手勢交互、跨屏聯動的智慧終端，讓老人孩子都能夠輕鬆暢享豐富多彩的數智生活。」

另外，電視機頂盒（機上盒）將徹底消失。何颷表示，今年廣電總局會同工信部，制定一體化電視技術標準，將機頂盒功能以軟體形態內置於電視機中，打造極簡終端形態，一台電視即可暢享直播、點播等全類型電視業務，用戶配備一個通用遙控器，可一鍵開關機、一鍵看頻道節目。

他說，隨著家庭存量電視換新升級，「十五五」將實現一體化電視更廣覆蓋。

何颷也提及，面向養老院、身障服務機構等公共場所和農村，開展服務提升工作，「目前已有113萬台公共場所終端和4041萬農村用戶全面實現了開機看直播、開機無廣告、『重溫經典』頻道接入等服務項目。」十五五時期，將持續改善公共場所及鄉村電視服務體驗，進一步提升廣電視聽適老化與無障礙服務水準，推動「雙重提升」提質擴面。

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