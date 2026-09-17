私下換匯看到入帳又憑空消失 北京反詐中心揭騙局

北京市反詐中心近日發布警惕境外支票「假到帳」詐騙。私下換匯的民眾明明看到帳戶餘額顯示錢入帳，真要花錢的時候，這筆錢卻憑空消失。

央視新聞客戶端今天報導，被害人王先生說，8月中旬在網上看見有人發帖想用港幣兌換人民幣，因為公司需要大量港幣，就加了聯繫方式。雙方除線上文字交流外，還多次以微信語音通話。電話裡傳來的生活聲響，進一步降低了王先生的顧慮。

真正讓王先生放下戒備的，是對方提出的交易方案。對方先將港幣轉入王先生的帳戶，王先生確認入帳後，再轉出人民幣。

王先生說，第一筆「他先把港幣打到了我的帳戶，完了我再把20萬元人民幣，轉到他對應的帳戶裡邊去…我也是先看到餘額到帳了以後我才操作的」。就這麼來回操作了6次。

6筆兌換完成後，對方說自身換匯需求已經滿足，雙方就此不再聯繫。然而十多天後，王先生準備動用公司帳戶資金時，發現帳戶餘額不足。

王先生打電話給銀行客服，銀行客服說當時確實是到帳了，但是對方是用支票支付，後來陸續把支票撤回。王先生這時才意識到被騙。

反詐民警指出，騙子是利用境外支票可撤銷、存在核帳週期的規則，致使不少有跨境業務、購匯需求的民眾遭受財產損失。此類詐騙目標十分明確，有大額購匯需求的民眾是瞄準的對象。