財政預算減少 北京大學要求「過緊日子」

中國各大專院校財政預算減少，部分學校近日發文要求「厲行節約、過緊日子」，其中北京大學據報禁止藉培訓名義公款旅遊，禁止在九寨溝等21個景區召開會議；安徽建築大學也要求不得報銷菸酒、昂貴菜餚、撲克牌，要求「把錢花在該花的地方」。

綜合陸媒澎湃新聞、新浪網近日的消息，北京大學11日在校內公告欄公布「北京大學落實過緊日子要求實施辦法」，要求各單位不得到21個風景名勝區開會，通知詳列了景區名稱，包括八達嶺—十三陵、承德避暑山莊外八廟、五台山、太湖、普陀山、黃山、九華山、桂林灕江、三亞熱帶海濱、九寨溝—黃龍等。

據報導，安徽建築大學8月也印發了「過緊日子」的規定，要求科研業務餐費報銷需提供登記單、發票、功能表、公務卡消費記錄，不得報銷菸酒、昂貴菜肴、撲克牌等與科研無關支出。

北京林業大學9日發文稱，要「把錢花在該花的地方，把手續辦在該辦的時點」，職工乘飛機應優先購買低價位機票；從嚴控制調研、出差人數和時長，嚴控法定節假日出差等。

此外，山西財貿職業技術學院9日召開「過緊日子」精神傳達暨預算內控推進專題工作會議提到，強化預算源頭管控，化解預算調整偏多問題；資金支付優先保障財政專項資金，統籌用好自籌經費，堅決杜絕「為花錢而花錢」；嚴格執行公務接待、差旅、會議、宣傳物料製作等方面硬性規定，落實同城不接待，差旅超標準支出不予報銷，會議不擺放茶歇水果，展板禁用高成本工藝等要求。相關部門要妥善應對學生收費相關訴求，做好政策解讀。