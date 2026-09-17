使用人類安裝牙套技術 成都幫貓熊矯正歪臉

中國成都熊貓基地有隻貓熊「北俠」出生不久，因媽媽意外傷及左前肢和下頜，導致成了歪臉，不到一歲，先經歷截肢手術，又使用人類矯正牙齒技術戴上牙套搶救歪臉。

如今「北俠」4歲，身體健康。這起成功的全球首例「貓熊下頜不對稱功能矯形治療」病例發表在牙科和口腔外科國際期刊「安格爾正畸醫師」（The AngleOrthodontist），已於7月刊登。

紅星新聞網報導，成都大熊貓繁育研究基地（熊貓基地）獸醫黃文俊說，母獸育幼經驗不足，叼取用力不當，造成剛出生的「北俠」左前肢腕部嚴重損傷，頜骨也受到強烈外力影響。

救治過程中，由於左前肢缺血性壞死，「北俠」在出生不到24小時就接受截肢手術，這在貓熊繁育史上無現成經驗可循。團隊只能緊盯「北俠」，邊觀察、邊判斷、邊調整，最終保住它的生命。但早期頜骨損傷、截肢導致吃奶姿勢改變，「北俠」成了歪臉。

「北俠」無法正常吸吮，常常漏奶。3個月時，下頜向左偏斜愈來愈明顯。獸醫團隊意識到，歪臉如不及時矯正，生長發育會出問題。

四川大學華西口腔醫院是中國國內口腔醫學頂尖醫療機構。於是，兩家機構聯合開啟對「北俠」的歪臉矯正。

全程參與診療的主刀醫生之一、華西口腔醫院正畸科主任醫師龍虎說，治療過程，「其實技術不是難點，真正難的是認識大熊貓（貓熊）本身」。因為物種差異，人類醫生對貓熊頜骨發育的了解幾乎空白，相關研究文獻也不多。

由於正頜手術需等「北俠」成年後才能做，牠等不起；矯形治療技術和人類一樣，是通過外力引導頜骨正確生長。團隊選擇了後者。這也是全球首例大熊貓下頜不對稱功能矯形治療。

「製作矯治器需提前用口掃儀口腔掃描，北俠非常配合，乖乖坐在飼養員身上，我們一次就成功了。」龍虎說。

幫幼年貓熊麻醉和安裝矯正器是另一個困難點。手術在2023年初進行，醫生從晚上9時持續到凌晨1時。「手術室裡全是人—正畸（牙齒矯正）醫生、影像科專家、獸醫、飼養員、麻醉醫師…像做人類心臟、器官移植等大手術一樣的陣仗。」龍虎回憶。

治療初期，「北俠」會本能地用舌頭頂、右手撓、左肢蹭、用腳抓，想把嘴裡的異物弄掉。飼養員時刻盯著，既防橡皮圈脫落被誤食，又要保證療效。

雖然過程艱難，但效果令人開心：下頜偏斜基本糾正，左側顱底出現「追趕性生長」，吮吸、咀嚼和吞咽功能恢復正常。固定矯治器拆除後，用作支抗的牙齒沒有鬆動。

報導指出，目前，「北俠」4歲，生活在成都大熊貓繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心（熊貓谷），身體棒，吃得香。