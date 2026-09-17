中國師範院校加快轉型 多校增設養老科系

世上沒有免費午餐，網上一些標榜「免費」的宣傳手法，往往是請君入甕的詐騙誘餌，一時不慎隨時中伏。警方16日在社交平台Fb防騙專頁「守網者」發帖，指在過去一星期，共接獲超過20宗涉及網上援交的騙案，總損失金額逾100萬港元（約新台幣406萬元），當中一名33歲男子為取得一個交友約會網站的「免費約會券」，不惜多次付費參與「投票任務」，期間不斷匯錢至指定帳戶，最終被騙去逾68萬元（約新台幣276萬元），落得人財兩空。

2026-09-17 14:05