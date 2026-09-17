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中國師範院校加快轉型 多校增設養老科系
中國大陸近年人口結構改變，學齡人口減少，以培養幼教師資為主的師範院校紛紛加快轉型調整。陸媒報導，多所師範院校增設養老科系，第一年招生就額滿。
第一財經報導，中國教育部公布2025年全中國教育事業發展統計公報，共有學前教育專任教師261.26萬人。專任教師中專科及以上學歷比例96.05%。2024年共有學前教育專任教師283.19萬人。也就是，去年幼兒園專任教師減少21.93萬人。
中國大陸幼教老師需求減少，但養老服務行業人才需求迫切，多所幼師院校加快轉入養老和新興行業領域，增設養老相關科系，培養養老服務等領域的相關人才。
河南鄭州幼兒師範高等專科學校今年創設智慧健康養老服務與管理科系，是學校主動打造的新興專業。
廣東廣州幼兒師範高等專科學校2025年增設舞台藝術設計與製作、智慧健康養老服務與管理兩大科系，其中，智慧健康養老是因應廣州市重點產業佈局，填補康養服務人才缺口。
江蘇蘇州幼兒師範高等專科學校是建校50年的老牌幼師學校。今年首次開設社區康復、智慧健康養老服務與管理、體育保健與康復三個針對銀髮族的新科系。招生第一年全部招滿。
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