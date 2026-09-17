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黎智英女兒罹癌化療 黎崇恩：盼中方思考人道釋放意義

中央社／ 華盛頓16日專電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子黎崇恩今天在美國國會聽證會指出，家人黎采近期罹癌展開化療，希望中方思考人道釋放對病患與78歲長者的意義，讓黎智英在最艱難時刻陪在女兒身旁。

78歲的黎智英2020年因危害國家安全等罪被捕，2026年初被判刑20年，女兒黎采近期證實罹癌。兒子黎崇恩16日出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）聽證會，呼籲中國當局釋放父親，讓健康不佳的父女能夠團聚。

黎崇恩表示，上週黎采在倫敦開始化療，父親在高度維安的獄中得知女兒罹癌，他無法握住她的手，她衷心希望父親與她共同抗癌。希望中國官方思考人道釋放，對她及一位78歲受盡煎熬長者的意義。

他說，父親幾乎是香港獄中最高齡的，並被判20年刑期，如果不盡快釋放很可能死在獄中。一週後中國國家主席將到訪華府，他們的訴求很簡單，父親不是威脅，身陷囹圄讓他成為不義的象徵，死在監獄更將是恥辱。讓黎智英回家與家人團聚，在最艱難時刻陪在女兒身旁。

委員會共同主席史密斯（Chris Smith）表示，黎案提出言論自由基礎的意義為何、當前香港新聞自由及攸關法治等嚴肅問題。

白宮指中國國家主席習近平將於24日在華府進行國是訪問，川普5月訪問北京後曾向習近平當面提出釋放黎智英，但在訪問中指出，反應不正面，不感樂觀。

罹癌 黎智英 化療

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