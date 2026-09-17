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字節跳動張一鳴躍亞洲首富 身家衝上3.3兆元
根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月15日統計，字節跳動創辦人張一鳴身家達1,055億美元（約台幣3.36兆元），首度超越印度富豪阿達尼的1,048億美元，登上亞洲首富。
43歲的張一鳴不僅挺過TikTok在美國一度幾乎遭關閉的監管風波，近年更搭上AI熱潮，身家較彭博2019年3月開始追蹤時的130億美元暴增逾八倍。
截至9月15日，亞洲前五大富豪依序為張一鳴，以1,055億美元居首；印度阿達尼集團創辦人兼董事長阿達尼（Gautam Adani）以1,048億美元（約台幣3.33兆）排名第二；印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Mukesh Ambani）以813億美元排名第三；日本Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）創辦人柳井正以637億美元居第四；大陸農夫山泉創辦人鍾睒睒則以591億美元排名第五。
張一鳴此前已憑藉TikTok的普及，以及字節跳動進軍AI成為中國首富。字節跳動旗下AI產品包括熱門聊天機器人「豆包」及影片生成模型Seedance。如今他進一步登上亞洲首富，凸顯AI熱潮正創造新一波巨額財富、催生新一批億萬富豪，超越傳統產業的巨頭。
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