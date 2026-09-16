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影／2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會正式點燈 近200多名台商與會

聯合報／ 記者黃雅慧／昆山即時報導
2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影
2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影

一年一度中秋佳節即將到來，2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會，在中秋時刻，台商聚集在昆山台商基地慧聚廣場賞燈，團聚。

海峽兩岸（昆山）中秋燈會自2013年舉辦以來，以燈為媒、以燈傳情，已經形成「元宵在台灣、中秋在昆山」常態化兩岸交流品牌，本屆燈會以「花開並蒂，燈映兩岸」為主題，打造慧聚廣場、周莊兩大核心燈區，開發區慧聚廣場燈區展期持續至10月7日，周莊燈區將延續至10月31日。燈會期間同步開展藝術展、百戲遊園會、森林「月下雅集」等系列多元文化活動。

今年燈會另一個子題是「讓AI點亮昆山」，昆山市委書記陳麗艷表示這有三層意思：第一層意思是讓AI賦能產業發展轉型，上半年昆山經濟增長率5.8%，增量達到人民幣150億，創五年來新高，台商台胞做出重要貢獻；第二層意思是以「愛」搭建橋樑；第三層意思是，點亮在昆山創造的美好生活，她也預告未來將啓動10萬台商台胞看昆山的系列活動，並舉辦相關活動串連「燈、戲、球、咖、蟹」五大IP。

昆山市台協會副會長兼青年會會長陳由杰受訪回憶，他2003年便跟隨家人到昆山，自小在昆山讀書、成長，他以前會跟台商、台青朋友相聚到慧聚廣場看燈會，中秋節其實也是一個讓大家聚在一起的時機，有團圓的感覺。

出席活動的嘉賓還有國民黨大陸事務部主任張榮恭、海協會會長張志軍、昆山台協會長孫德聰等人。

本次文化月閉幕式與亮燈儀式採用情景演繹、歌舞展演、短片回顧等多元形式，現場同步舉行第七屆「昆山媽祖杯」青年中秋花燈設計比賽頒獎。本屆賽事共收到兩岸青年參選作品約250件，經綜合評審選出52件獲獎作品。

2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影
2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影

2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影
2026海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日晚正式點燈，會上聚集近兩百名台商與會。記者黃雅慧／攝影

燈會 中秋 台商 元宵

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