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澳女將失禁奪冠後 北京HYROX道歉並對受影響選手「全額退費！」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2026年HYROX體能耐力賽北京站日前驚爆嚴重公共衛生爭議，一名澳洲女選在比賽中腹瀉失禁，污染賽道，並完成比賽並奪冠。HYROX官方16日承認工作疏失並致歉，承諾全額退還受影響選手的報名費。圖／極目新聞提供
2026年HYROX體能耐力賽北京站日前驚爆嚴重公共衛生爭議，一名澳洲女選在比賽中腹瀉失禁，污染賽道，並完成比賽並奪冠。HYROX官方16日承認工作疏失並致歉，承諾全額退還受影響選手的報名費。圖／極目新聞提供

2026年HYROX體能耐力賽北京站日前驚爆嚴重公共衛生爭議，一名澳洲女選在比賽中腹瀉失禁，污染賽道，並完成比賽並奪冠。HYROX官方16日承認工作疏失並致歉，除了承諾全額退還受影響選手的報名費外，也宣布已緊急更新生物污染應急處置預案，以防類似事件再度發生。

上觀新聞報導，針對9月12日當天賽道衛生遭污染事件，HYROX中國團隊，向受影響運動員發送致歉聲明郵件，坦承現場意外發生時未能及時安排涉事選手離開賽道，導致其他參賽者的賽事體驗受損。

為展現誠意，主辦方宣布針對兩類選手進行全額退費：第一類為9月12日14點40分前已出發但截至該時刻仍未完賽者；第二類為9月12日14點40分至20點40分批次出發的所有運動員。若選手在10個工作日內未收到退款，可直接聯繫官方客服信箱處理。

除退款方案外，主辦方強調現場團隊已在事件發生後第一時間完成全面消殺作業，並於當天完成賽道地毯的更換。同時，HYROX官方正式更新「生物污染應急處置預案」，針對極端身體不適與公共衛生風險新增賽道管理、賽事暫停、現場干預及成績判定規則。

回顧9月12日當天賽況，爭議發生於女子「精英單人組」賽程中。澳洲選手Joanna Wietrzyk在競技過程中突發嚴重腹瀉失禁，排泄物沾染雙腿、賽道地毯及比賽器械。

然而，現場工作人員並未及時介入或暫停比賽，該選手隨後帶著穢物繼續完成後續賽事並順利奪冠。賽後她更在社群平台發文表示「贏了就是贏了」（A win is a win），此舉隨即引發各界強烈批評，質疑行為不僅喪失體育精神，更為現場其他運動員帶來嚴重的健康風險與公衛危機。

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