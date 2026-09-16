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搭地鐵公車看手機放出聲音 廣州將立法開罰
搭捷運公車時，常有乘客放出手機聲音自得其樂，無視打擾了他人。廣州立法中的噪音防治草案將上述噪音行為列入管理對象，不聽勸者最高可罰人民幣1000元（新台幣4700元）。
中國廣東省廣州市人大常委會今天在官網公告「廣州市噪音污染防治規定（草案修改稿徵求意見稿）」，公開徵求意見和建議，完成意見收集後，預計10月審議表決。
南方網和21經濟網報導，草案對工業噪音、夜間連續施工噪音、機動車「炸街」（非法改裝或猛催油門等行為）噪音、商業經營噪音、公共場所活動噪音、室內裝修噪音等多種噪音源提出管控要求，並明確訂出法律責任。
草案規定，在公共交通運輸工具內使用手機、平板電腦等電子設備不得外放聲音。外放聲音者，大眾運輸的司機或乘務人員應當勸阻；經勸阻仍不改正，由公安機關說服教育，給予警告，可以處200元（新台幣940元）以上、1000元以下罰款。
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