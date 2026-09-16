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香港鼓勵生育 提高第2胎以上獎勵金及免稅額
香港行政長官李家超今天宣布，為了鼓勵港人生育，將會延長實施給予首名新生嬰兒獎勵金的計畫；至於第2胎以上的子女，獎勵金將會有所提升，並給予更高免稅額。
李家超早上在立法會發表最新年度施政報告，當中提出11項鼓勵或有利於生育的措施，包括延續今年10月24日到期的港幣2萬元（新台幣8萬元）新生嬰兒獎勵金計畫3年；鼓勵家庭生育多於1孩，自今日起出生的第2名或排序更後的子女，提供的新生嬰兒獎勵金由2萬元提高至3萬元（新台幣12萬元），計畫為期3年。
此外，政府也會提高繳稅家庭第2名及其後出生子女的免稅額，由目前的14萬元提高至16萬元（新台幣64萬元），又會減免購房稅等。
港府也會增設幼兒中心、「在校課後託管服務計畫」不再設限額等。
由於香港生育率持續偏低及人口老化，港府自2023年起推出各種鼓勵生育政策，包括推出不同稅務優惠及其他各種優惠措施。
根據家庭計畫指導會前年公布的數字，香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低。
香港當局8月推算，到2046年中，香港人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相對地從2024年的55%下降至52%。
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