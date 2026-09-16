福州開「士林夜市」狂賣台味還打周杰倫牌 商圈證實非山寨：真授權

台北觀光地標士林夜市近日在中國福建出現同名複製品，名為「士林夜市（福州閩侯）」，據點於9月12日正式試營運，不僅重現蚵仔煎、大香腸等台味小吃，更將射氣球娛樂整套打包，甚至打出周杰倫當作攬客招牌。台灣網友質疑對岸是山寨版，面對抄襲疑雲，台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山親自證實，福州該處夜市「確實取得台灣官方正式授權」。

台灣士林夜市攤商親赴現場技術指導

面對排山倒海的侵權質疑，蘇文山接受華視新聞訪問時解釋，士林夜市（福州閩侯）並非私自盜用或山寨，早期台北士林夜市主要依託銘傳、東吳與文化大學等學生客群發展茁壯，而福州閩侯上街鎮周邊同樣大專院校林立，在地消費定位與學生族群極度契合，雙方經過審慎評估後才敲定合作，部分台灣在地攤商更親自飛往對岸進行技術與工藝教學。

這座落地福州大學城的士林夜市擁有超過30個特色攤位，蚵仔煎、士林大香腸、台式鹽酥雞、泡菜臭豆腐、碳烤雞排與花生捲冰淇淋等代表性街頭美食一應俱全。中國福建臉書粉絲專頁也po出台北士林夜市執行總監楊銘忠受訪片段，楊銘忠在影片中向福州市民問好，稱自己來自台灣台北，從士林夜市帶來了很多小吃，歡迎大家來品嚐。

除了街頭美食，該夜市更將台灣夜市獨有的歡樂套圈圈、趣味打靶、射氣球，以及年輕人喜愛的跑跑卡丁車等遊樂設施，打造成一站式包辦的沉浸式夜間消費場景。營運方指出，此舉是為了兼顧年輕大學生拍照打卡與親子家庭放電需求，藉由美食、休閒與社交多元結合，徹底還原台灣夜市最具辨識度的市井熱鬧氛圍。

連送一個月霸王餐 打出周董金曲與兩岸音樂會

為迅速炒熱商圈人氣，夜市營運方更宣布將以「周周有活動、月月有驚喜」模式，自9月15日起展開為期一個月的促銷，每天限量發送333份免費台味餐點，累計狂送萬份「霸王餐」，並於9月19日推出以亞洲天王周杰倫金曲為核心的「這個世界約好一起逛」主題日，規畫在9月27日舉辦兩岸中秋主題音樂會，全力借力台灣流行文化與美食符號引爆話題。

台灣士林夜市落地福州在網路掀起討論，有網友持肯定態度，「不然因為陸客不能來，台北的士林夜市店家差不多都倒光了」、「小攤販就是要賺錢謀生，就算自己的政府不能幫忙，也不要打壓」、「兩岸不只文化交流，更是美食交流」、「記得帶上台式地瓜球」，然而跨海營運難度高，也有人覺得後續待觀察。