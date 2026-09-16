任正非舉家外逃？女兒姚安娜在北京公開現身

華為創辦人任正非全家人疑似失聯、外逃等傳聞，近日在中國境外甚囂塵上。綜合中國媒體報導，任正非的二女兒、藝人姚安娜14日在北京一場記者會上公開現身，隨後並在自己的新浪微博帳號上公布記者會相關主題的相片。

至於任正非本人及華為，截至目前並未對相關傳聞作出任何說明，使傳聞在姚安娜出席上述記者會前，一度有越傳越廣之勢。

根據相關報導，姚安娜14日在北京郡王府，出席阿里巴巴旗下影音平台優酷的文化主題真人秀節目「非遺之城．守護季」記者會，是這一系列節目的第2季主題，她將以「非遺體驗官」為名擔任主持人，預定23日開播；至於已播出的第1季「非遺之城．寶藏季」主題，姚安娜也是主持人。

報導提到，姚安娜在記者會中，提到她在第2季節目中所走訪的山東曲阜、廣西桂林、江西景德鎮等中國歷史文化名城及古蹟，並體驗相關技藝。而記者會後，姚安娜即在微博分享自己出席記者會，以及在郡王府拍攝的多張相片。

海外中文網路日前盛傳，任正非在中國9月15日出入境新規實施前失聯，還流傳一張號稱是華為內部對話的截圖，指華為董事長梁華連續2天無法聯絡上任正非；還有傳聞宣稱，11日凌晨1輛保母車從任正非住所駛往深圳沿海，疑似「舉家外逃」。

然而，上述截圖、影片及相關說法至今均無法獲得證實。而據中國網路訊息，任正非8月底仍曾與廣汽、華能及中山大學等企業及機構人士公開會面。