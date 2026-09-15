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陸41歲單身女病逝 法院判9親屬繼承現金、但房子歸「它」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸1名41歲單身的趙姓女士過世後，為繼承其遺產，其父母雙方兄弟姊妹共9人對簿公堂。圖／取自央視新聞
大陸1名41歲單身的趙姓女士過世後，為繼承其遺產，其父母雙方兄弟姊妹共9人對簿公堂。圖／取自央視新聞

大陸「人民法院案例庫」近期公布1則參考案例，一名41歲單身、沒有兄弟姊妹的趙女士因病去世後，留下1套400多萬（人民幣，單位下同）的房子，還有銀行存款等110多萬，最後父母雙方的9名親友對簿公堂，最後110多萬元由9名原被告共同繼承，房產收歸國家所有。

據澎湃新聞15日報導，這起繼承糾紛案，起因是2022年6月，41歲的趙女士因病去世，留下包括位於北京昌平區1套101平方米的房子，價值400多萬元，還有銀行存款、人壽保險金和身故後的喪葬費、撫卹金等共計110多萬元。

其中，趙女士的父母均去世，她去世時無配偶、子女，也沒有兄弟姊妹，她的爺爺奶奶、外婆外公亦早於趙女士去世，所以趙女士沒有法律規定的第1順序、第2順序繼承人。

因此，在沒有法定繼承人，且趙女士生前未立遺囑的情況下，趙女士父母雙方的同胞兄弟姐妹共9人（包括她的叔叔、姑姑共5人，舅舅和姨共4人）對簿公堂，均稱對其盡扶養義務，要求繼承遺產，北京市昌平區民政局作為第三人參加了訴訟。

經查，趙女士的叔叔為計程車司機，居住處距離案涉房屋較近，曾在趙女士生前多次開車帶她就醫，對她協助相對較多，還曾在節日期間帶她出境旅遊。其餘原、被告對她亦有一定協助，如多次協助就醫等。此外，原、被告還主張曾通過節假日上門慰問表達關心。

法院最終判決，趙女士名下的銀行存款、人壽保險金和身故後的喪葬費、撫卹金共計110多萬元，由9名原被告共同繼承；其中，根據他們各自對趙女士生前的幫扶情況，其中上述的叔叔繼承20%份額，其餘8名親屬分別繼承10%；另外，房產收歸國家所有，由北京市昌平區民政局管理。

就此案例，央視新聞曾引述北京昌平區人民法院法官杜春龍解釋，目前法律規定的贍養扶養的義務，與遺產的繼承權利是相對的，只有盡到贍養扶養義務才有權利繼承。法律規定贍養扶養的主體，僅限於有血緣或婚姻關係的主體之間，若隨意擴大被繼承的範圍，可能會導致權利、義務不對等的情況。

因此，據權利、義務對等原則，在旁系親屬扶養人獲得對等遺產繼承份額後，法院判決把房子收歸國家所有，依據的是大陸《民法典》第1160條規定，無人繼承又無人受遺贈的遺產，歸國家所有，用於公益事業。

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