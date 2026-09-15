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西安景區傳播病毒疑雲？女子鬼祟藏膠管針頭 官方送檢待真相曝光

香港01／ 安琪拉
著名旅遊景點西安大雁塔發生1起引起網友恐慌的「試管疑雲」。示意圖／ingimage
著名旅遊景點西安大雁塔發生1起引起網友恐慌的「試管疑雲」。示意圖／ingimage

著名旅遊景點西安大雁塔發生1起引起網友恐慌的「試管疑雲」。在景區步行街公廁外神色慌張，將多支酷似醫療採血管的透明塑膠管，逐一塞入雨水渠蓋的窄縫中。事發地點人流密集，片段在網上流傳後，引發網友對隨意棄置醫療廢物及傳播病毒的恐慌。

當地警方及景區管理部門通宵打開渠蓋調查，證實該批塑膠管僅用於存放縫衣針，初步排除醫療風險，但為求慎重，已將所有樣本送檢，事發原因及化驗結果仍在調查中。涉事女子已被尋獲，其動機仍在調查。

景區公廁旁現詭異舉動 女子左顧右盼塞膠管

綜合媒體報導，事發於西安市雁塔區大雁塔北廣場步行街，網傳影片顯示，該女子蹲踞在步行街公廁旁的雨水渠蓋上，從隨身手袋內掏出透明管狀物，透過渠蓋邊緣僅約3公分長、不足2公分寬的窄縫塞進渠內，她動作反覆，全程警惕地東張西望。據悉，附近約10米外就設有垃圾桶及監視器，站內更貼有垃圾分類指引及罰則。由於透明管外觀酷似醫用採血管，片段流傳後隨即引起網友對醫療廢料及傳染病風險的憂慮，警方接報後隨即介入。

連夜開井查明 內藏縫衣針排除醫療風險

當地管理部門通宵打開渠蓋檢查，調查人員在井口下方的水泥平台及防墜網上尋獲4支透明收納管，其中2支收納管外部貼有條形碼（標註「精品手縫針」/「精品多用針」），並在井口外側與防墜網上發現了2根手縫針，經掃描後，顯示為某市梅花針廠生產的「精品多用針」及「多用大眼針」。大陸電商平台上亦有售賣同款商品。調查人員指出，管內未見血迹，同時該批透明管為可開合蓋的塑膠收納管，並非醫用玻璃採血管，初步排除醫療廢物風險，樣本目前已送檢化驗。

網友憂「未知帶來恐懼」 疾控候命協助

事件引起熱議，不少網友認為在人流龐大的景區隨意棄置尖銳手縫針極具危險性，直指「必須嚴查」，亦有網友感慨「希望早日查清，未知會帶來恐懼」，認為在人流密集的景區投放尖銳物品，即使無傳播病毒風險亦難以令人安心。9月8日晚，警方已尋獲涉事女子，查問期間發現其語無倫次。目前該女子確切的作案動機及樣本化驗結果仍有待警方進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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