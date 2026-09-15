男子遭詐近6600萬元 詐團9人竟有6人是專業演員

中國演藝圈現在的景氣究竟有多差？央視新聞報導，上海松江一名從事鋼材生意的錢姓男子，短短半年內遭詐騙人民幣1400多萬元（約合新台幣6,580萬元）。案件偵破後警方發現，九名犯罪嫌疑人中，竟有六人是專業演員。這六名演員都是被人花錢請來，專門給錢姓男子演一場戲。

2025年12月，錢姓男子通過朋友認識了「李總」。因為是朋友介紹，錢姓男子對「李總」的身分從未有過懷疑。朋友告訴他，李總手裡有幾張銀行承兌匯票著急出手，但因金額太大，一個人拿不下來。

承兌匯票，簡單說就是企業開出來的「延期付款欠條」，由銀行或企業擔保，到期憑票取錢。但有些匯票持有者不想等到票據到期，願付一筆利息提前換取現金，於是就有人從中承接該票據，先行墊付現金給持票人，等票據到期後再向擔保方收回全額票款，以賺取中間的利差。

錢姓男子根據自己過去的經驗估算，如果這筆生意做成，獲利可達人民幣幾百萬甚至上千萬。數日後，錢姓男子和朋友一起到福州準備和李總見面詳談，再親眼看一下那幾張匯票。當晚，李總在一家五星級酒店接待他們，當時在場的還有兩個「大老板」。

這次見面雙方相談甚歡，第二天，李總開車帶著他們去了集團大廈樓下。雖然沒上樓，但一位名叫「林麗」的集團財務總監在停車場見了他們，聲稱這幾張承兌匯票金額巨大，又涉及商業機密，因此不方便進集團裡談。

李總表示，要做這筆生意要走很多流程，耗費時間較長，他們只要安心住下來，生意這方面有他盯著。隨後每天晚上，李總都會招呼錢姓男子一起吃飯喝酒。警方事後調查，那兩張所謂的高額承兌匯票，實際上是犯罪嫌疑人李某（即「李總」）找人用修圖軟體做出來的誘餌，之後詐團就安排一場接著一場的圈錢大戲。

第一位登場的是一家鋼鐵公司的「殷總」。席間，李總透露說，殷總的公司就要上市，看在朋友的面子上，殷總同意他以內部價申購原始股，但他現在有人民幣80萬元的資金小缺口。

殷總給錢姓男子看了銀行的App，上面顯示有人民幣3600萬元餘額，但可用餘額為零，說是卡被凍結了，已經在搞「解凍」了。

上海市公安局松江分局洞涇派出所案件辦理隊隊長王森說，殷總給錢姓男子看的並不是圖片，整個畫面是可以滑動的，錢姓男子因此相信對方實力雄厚。然而，警方事後調查，這些都是李某找人做的假頁面。

但錢姓男子很快就把人民幣80萬元轉給李總。接著第二個登場的演員是聲稱手握鋼材資源的「蔣總」。李總介紹說，蔣總負責公司鋼鐵的出口，只要他一番操作，就能把好鋼低價賣給錢姓男子，前提是要給蔣總人民幣150萬元。

之後，李總又向錢姓男子透露一個好消息，當地有處廠房被一個日本買家看上了，他們只需要倒個手，就能掙到好幾千萬。李總說，這個廠房的定金人民幣600萬元，但他只能湊到200萬元，這缺口只要補上，就能穩賺2500萬元。

錢姓男子於是向朋友七拼八湊了400萬元轉給李某。沒多久，李總特地安排一場飯局邀請這位日本買家，錢姓男子還為此特別花錢請了個翻譯。

李總當場向錢姓男子展示兩張到帳截圖，說是廠房買賣已經成功，不過因自己急需資金周轉，過幾天便給他轉帳分成。然而幾天後錢還沒等來，李總又介紹一個神秘大人物「李大姐」，說他們在福建遇到什麽問題都找「李大姐」處理。

李總告訴錢姓男子，李大姐的兒子婚外戀，對方提出人民幣470萬元封口費，李大姐身分特殊不方便出面處理，於是向錢姓男子借錢擺平。錢姓男子於是又分多筆給李總轉了錢。

此後，李總又以貸款到期、資金周轉為由陸續向錢姓男子拿走人民幣309萬元。短短半年，共騙走錢男子人民幣1400多萬元。警方調查發現，這個「李總」其實是一名有詐騙前科、剛出獄不久的男子，而圍繞在他身邊的那些老總、外國買家，都是他花錢請來的專業演員。

扮演日本買家的62歲的犯罪嫌疑人萬某，早年曾在日本留學多年，因此演起來根本是「小菜一碟」。萬某稱，這幾年拍戲的機會越來越少，日子其實過得「緊巴巴的」，於是就接了「生活演員」訂單。而萬某的演技確實沒話說，甚至騙過錢姓男子找來的翻譯。

上海市公安局松江分局刑偵支隊民警許海峰表示，這幾個老總開的豪車都是租來的，而且租金都還沒有結清。