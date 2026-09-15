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「專往眼睛刺」！廣州大學城商場傳隨機傷人案

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州市番禺區大學城GOGO新天地商場，14日驚傳有男子持刀隨機傷人，多名女子受傷。圖／取自微博@烽火養家記
廣州市番禺區大學城GOGO新天地商場，14日驚傳有男子持刀隨機傷人，多名女子受傷。圖／取自微博@烽火養家記

廣東省廣州市番禺區大學城GOGO新天地商場，14日下午驚傳有男子持刀傷人，多名女子受傷，有當地網友警告「專門拿刀往人的眼睛刺」，甚至流出多張女子眼部中刀照片。番禺公安證實，警方已逮捕一名35歲李姓男子，傷者急救後無生命危險，目前正進一步釐清案情，事發地15日起安保已加強。

香港明報報導，事發商場GOGO新天地15日正常營運，商場未貼出相關告示或將相關區域圍封，但多個出入口均有一至三位保安巡邏，門口附近也有幾名商場工作人員值守。

有商家表示，之前也有保安巡邏，但是14日事情發生後商場增加了巡邏人數和密度，15日上午就有好幾位保安。

另有餐飲店職員指出，商場外有美食街，晚上人流量較大，看到網傳影片，為傷者感到惋惜。

廣州市公安局番禺分局週一通報，下午5時20分許接到民眾報警，表示番禺區小谷圍街一家火鍋店門口有一男子持刀傷人。接獲報案後，警方到場處置，第一時間將傷者送醫救治，抓獲35歲的李姓男犯罪嫌疑人。傷者經救治均無生命危險。目前，案件正在進一步偵辦調查中。

根據資料，GOGO新天地是位於廣州番禺區的一站式商業綜合體，地處大學城核心區域，周邊高校密集。

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