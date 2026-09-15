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粗糙、荒誕卻爆紅 「牛來」導演：續集2027年上映

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「牛來」導演信雨萌13日晚在微博帳號「感恩的牛來」發文，2027年將推出續集「牛來2：起航」。圖／取自新浪財經
「牛來」導演信雨萌13日晚在微博帳號「感恩的牛來」發文，2027年將推出續集「牛來2：起航」。圖／取自新浪財經

大陸動畫電影「牛來」製作粗糙、情節荒誕卻意外爆紅，「牛來」導演信雨萌13日晚在微博帳號「感恩的牛來」發文，推出續集「牛來2：起航」。信雨萌寫道：「風浪會比想像中更大，前方的世界也會更加遼闊。但無論走得多遠，牛來始終不會忘記最初出發的方向。」

不過，這則微博目前已不可見。新浪財經報導，信雨萌先前接受專訪時透露，第二部的故事仍以草原為背景，牛來已經長大，成為年輕牛群的一員。 

「第一部是牛來站起來、入夢、成長、擔當，第二部想講它真正開始『跑』。」信雨萌表示，牛來不再只是被庇護的小牛犢，而是要面對真正的遷徙、風暴、陌生的威脅，以及族群內部的分歧。在製作層面，信雨萌表示核心仍是母子二人協作，不會變成工業化管線。

大連新聞傳媒集團廣播中心報導，信雨萌先前表示，第二部已經啟動，「這次不用等那麼久」，目標是三年內完成。相較於第一部五年的製作周期，第二部節奏將更為緊湊。

「牛來」剛推出時，遭到不少人吐槽建模粗糙、畫面全程崩壞，從電影海報來看，看似一部畫風細膩的治癒系水墨動畫片，實際上，電影畫面和海報風格並不相符，堪稱「粗製濫造」，還有網友直呼「詐騙」。但這反差卻激起不少網友的獵奇心理，多家影院順勢反向加場，排片量不降反升。

綜合燈塔專業版和貓眼專業版，「牛來」將延長上映至10月4日。截至目前，「牛來」的票房已達人民幣6,304萬元。

先前有報導稱，「牛來」主創團隊正在準備新作「羊高」，「是一段關於成長、夢想與勇氣的溫暖故事」。

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